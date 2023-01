Jake DeBrusk vole la vedette à la Classique hivernale

Dans un décor tout à fait idyllique, Jake DeBrusk a inscrit un doublé dans une victoire de 2 à 1 des Bruins de Boston face aux Penguins de Pittsburgh lors de la Classique hivernale, lundi au Fenway Park.

Devant le «monstre vert» du domicile des Red Sox de Boston, les membres des deux formations de l’Association de l’Est ont porté des chandails au look rétro et ont profité d’une température clémente lors de cette 14e édition du match extérieur de début d’année.

Historiquement, les Classiques hivernales ne donnent pas souvent lieu à des festivals offensifs. Les joueurs des Penguins et les Bruins ont suivi cette tradition en peinant à trouver le fond du filet... à l’exception de DeBrusk.

Getty Images via AFP

Le natif d’Edmonton a d’abord créé l’égalité en milieu de troisième vingt en coupant habilement devant le filet pour tromper la vigilance de Casey DeSmith. Puis, avec 2 min 24 s. à faire à la rencontre, DeBrusk a porté le coup fatal aux «Pens» après une belle percée de Taylor Hall.

Les hommes de Mike Sullivan sont passés à un cheveu de créer l’égalité en toute fin de duel, mais il ne restait plus de temps au cadran lorsqu’ils ont enfilé l’aiguille.

Par ailleurs, ce n’est pas DeSmith qui a amorcé la rencontre entre les poteaux des Penguins, mais bien Tristan Jarry. Ce dernier a été contraint de déclarer forfait avant le premier entracte, après s’être blessé en effectuant un arrêt de routine.

DeSmith a arrêté 19 des 21 tentatives des Bruins. Son vis-à-vis, Linus Ullmark, a poursuivi sa saison de rêve en arrêtant 26 rondelles dans la victoire. Kasperi Kapanen a été le seul à le démystifier, de l’enclave, en période médiane.

Une mise au jeu protocolaire spéciale

Avant le premier coup de sifflet, les capitaines des deux formations, Sidney Crosby et Patrice Bergeron, se sont retrouvés au centre de la patinoire pour procéder à une mise au jeu protocolaire hors du commun.

En plus de ces derniers, les légendes des Bruins Zdeno Chara, Johnny Bucyk et Bobby Orr ont pris la pause, tout comme les doubles champions de la Série mondiale Jason Varitek et Tim Wakefield.

Plutôt que de déposer doucement la rondelle entre Bergeron et Crosby, comme le veut la coutume, Orr a visé le gant de baseball de Varitek d'un tir des poignets.