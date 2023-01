La Chine pourrait revendiquer la Lune comme un de ses territoires, prévient le chef de la NASA

L’administrateur de la NASA, Bill Nelson, prévient que la Chine pourrait revendiquer la Lune comme étant l’un de ses territoires.

Dans une entrevue à POLITICO, publiée dimanche, le chef de la NASA affirme que plusieurs membres de l’agence spatiale et lui-même sont de plus en plus à propos des plans de la Chine lorsqu’ils se rendront sur la Lune.

«C’est un fait : nous sommes dans une course pour l’espace. Et c’est vrai que nous devons faire attention pour qu’ils n’obtiennent pas une place sur la Lune sous des prétextes de recherche scientifique. Et il n’est pas exclu qu’ils disent : "restez à l’écart, nous sommes ici, c’est notre territoire"», déclare-t-il dans l’entrevue.

Bill Nelson donne en exemple l’expansion militaire du pays communiste dans la mer de Chine méridionale.

«Si vous avez des doutes, regardez ce qu’ils ont fait avec les îles Spratleys», dit l’administrateur de la NASA.

Les programmes spatiaux américains et chinois travaillent d’arrache-pied pour se rendre sur la Lune dans les prochaines années.

En novembre, la NASA a fait voler, dans le cadre de la mission Artemis 1, le vaisseau Orion autour de la Lune.

L’agence spatiale prévoit envoyer des astronautes sur la surface de la Lune d’ici 2025.

La Chine, de son côté, a terminé la construction de la nouvelle station spatiale Tiangong et y a envoyé trois astronautes en novembre.

Le pays compte envoyer trois missions vers la Lune dans les prochaines décennies. La Chine affirme avoir découvert un nouveau minéral lunaire qui pourrait être utilisé comme source d’énergie.