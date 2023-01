La danse est dans une situation critique au Québec

L’année 2023 s’amorce avec son lot de défis. L’inflation reste très élevée : la nourriture, le logement, l’énergie, tout coûte plus cher. À ce contexte économique, s’ajoute le risque sanitaire, toujours présent. La pression est forte sur les familles et sur les entreprises. Le secteur culturel est très éprouvé, lui aussi, et ses difficultés ne sont pas dérisoires, au contraire.

Le secteur de la danse a été l’un des plus durement frappés par la pandémie. L’année 2022 a ramené un peu d’espoir. En avril dernier, seulement 7 % de celles et ceux qui retournaient voir un spectacle allaient voir un spectacle de danse, selon un sondage Léger.

Cette donnée est toutefois inquiétante. En période économique et sanitaire rassurante, la danse attire environ 15 % du public amateur de culture. C’est donc dire que la danse rejoint moins que la moitié de sa part traditionnelle d’un public qui, dans l’ensemble, reste moins nombreux qu’avant la pandémie. En d’autres mots, le secteur culturel ne s’est pas relevé complètement et la danse reste dans une crise grave.

Il faut soutenir l’art

Le contexte économique risque d’avoir un impact significatif sur les dépenses culturelles du public. En temps d’incertitude, il faut encore plus soutenir l’art. Le milieu de la danse s’est alors mobilisé dans une campagne de promotion sans précédent sous le thème Pense danse, réalisée grâce au financement du gouvernement du Québec et à l’appui supplémentaire du gouvernement du Canada. La promotion de la danse est certainement un élément de solution. Cette discipline est accessible à tous et elle est présente à travers le territoire québécois. Nous lançons un appel à la population afin de pratiquer et d’explorer cette discipline porteuse d’émotion et d’inspiration aux multiples visages. Mais à l’évidence, il faudra plus.

La danse est une des formes d’art les plus anciennes et les plus universelles qui soient. C’est un domaine de création où le Québec a acquis une extraordinaire renommée internationale. Toutefois, la danse, ses créateurs et ses interprètes du Québec ont plus que jamais besoin de solidarité de la part de la population. Des compagnies de danse créent des miracles avec des budgets minimes. Des artistes de renom ou de la relève considèrent plier bagage.

Le secteur professionnel de la danse locale inspire un avant-gardisme qui pousse les frontières établies de notre société. Ces amoureux et doués de l’art chorégraphique poursuivent leur passion avec tout le sacrifice que ça prend et nous mènent à rêver avec eux. La pandémie a démontré à quel point les arts contribuaient à avoir une vie saine et les Québécois peuvent choisir de leur offrir leur juste valeur en assurant que nous soutenions la culture et ses artistes à travers nos choix de dépenses et nos fonds publics.

Risque

Si le modèle de soutien de notre système culturel, notamment celui de la danse, ne s’adapte pas aux changements économiques d’une manière durable, nous sommes à risque de voir se déstructurer un pan de notre culture. Ce secteur pourrait ainsi subir un tort irrécupérable et la richesse créative qui ressort de notre discipline et qui promeut le Québec comme leader artistique disparaîtrait dans les années à venir.

Nous demandons au gouvernement de continuer d’engager de façon pressante les discussions nécessaires pour trouver des solutions durables, ensemble. Nous encourageons la population à découvrir la danse, que ce soit en sortant voir des spectacles, en s’inscrivant avec ou sans les enfants à des activités de danse, ou en regardant des films de danse.

On ne demande qu’à aller à votre rencontre en 2023 et on souhaite vous entendre parler de danse et faire briller cette discipline, ici-même, chez nous.

Nadine Medawar

Directrice générale du Regroupement québécois de la danse