La meilleure poutine: retour sur un succès commercial et médiatique

Qu’arrive-t-il lorsqu’un influenceur sur les médias sociaux décrète que la meilleure poutine est en Mauricie, à la ferme Les Couleurs de la terre?

Eh bien, il arrive ce qui est arrivé: du jour au lendemain, en ajoutant à cela l’impact de la couverture des médias traditionnels, on assiste à une ruée vers le chemin de la Grande-Rivière Nord, à Yamachiche, où est située la ferme de la famille Fradette, spécialisée dans la culture de pommes de terre.

Puis, forcément, on assiste à des ajustements dans la façon de faire des Fradette!

Michel Bellemare / AGENCE QMI

«Depuis quelques années, nos affaires étaient stables; on servait notre poutine à quelque 200 clients par jour, nous a confié Patricia Claveau, copropriétaire de la ferme avec son conjoint, Guy Fradette. À l’été 2022, c’est 2500 clients chaque jour qu’on servait!»

C’est le 24 juin 2022, après une quête de quelques jours, que l’influenceur Niko Atsaidis a déclaré que la meilleure poutine et les meilleures frites qu’il a mangées dans sa vie se trouvaient à la ferme Les Couleurs de la terre.

«Nous, on ne le connaissait pas, il s’est présenté chez nous comme n’importe quel autre client, se rappelle Mme Claveau. Après son passage, il ne nous a rien dit, même pas envoyé un message. Ce sont des clients qui nous ont montré la vidéo le lendemain.»

Certes, le tiktokeur québécois a servi de bougie d’allumage, mais selon Patricia Claveau, ce sont les médias locaux et nationaux qui ont provoqué la ruée vers Yamachiche et incité les gens de Montréal, de Laval, de Fermont, de Toronto et même de Philadelphie à se déplacer en Mauricie.

Michel Bellemare / AGENCE QMI

«Une semaine après la vague TikTok, j’ai publié un post sur notre page Facebook pour raconter l’aventure vécue à la ferme. Cette publication nous a valu des reportages dans les médias locaux et ensuite les médias nationaux sont arrivés. Ils sont tous venus: TVA, Salut Bonjour, Le Journal de Montréal, Narcity, Urbania.»

«Sans rien enlever à l’impact des influenceurs, c’est surtout à cause de cette intense attention médiatique que nous avons vécu cette ruée l’été dernier», estime-t-elle.

Après un tel succès, tout est en place à la ferme de la famille Fradette pour accueillir les gens en 2023.

Photo fournie par Patricia Claveau

«Nous avons réaménagé la cuisine et ajouté des équipements, a mentionné Mme Claveau. Notre équipe d’employés est passée de trois à sept personnes; des tables ont été ajoutées et notre approvisionnement est sécurisé. En 2023, on s’attend à retrouver un juste milieu entre les 15 000 clients reçus à la ferme en 2021 et les 70 000 personnes qui sont venus chez nous en 2022.»

La ferme Les Couleurs de la terre est ouverte de la mi-mai à la fin du mois d’octobre.