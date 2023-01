La saison des motoneigistes tarde à prendre à son envol

Même si quelques rares endroits ont été épargnés par les sautes d’humeur de Mère Nature, la plupart des clubs de motoneige du Québec attendent avec impatience le temps froid et la prochaine bordée de neige pour lancer définitivement la saison 2022-2023.

La pluie, le verglas et les forts vents depuis le 23 décembre sont venus jouer les trouble-fête alors que seulement 20 % des 33 000 kilomètres de sentiers sont présentement ouverts dans la province.

« On n’est pas inquiet. Habituellement, c’est à partir de nos portes ouvertes les 14 et 15 janvier que la saison commence officiellement. Mais c’est sûr que la météo n’a pas aidé », affirme Stéphane Desroches, directeur général de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ).

Les travailleurs et bénévoles ont eu de très mauvaises surprises dans la dernière semaine alors que des centaines d’arbres sont tombés et bloquent le passage. Une situation qui retarde encore le début de la saison.

Photo fournie par le Club Motoneige de la Jacques-Cartier

« Tu roules avec la resurfaceuse pendant 100 kilomètres et tu rencontres une vingtaine d’arbres tombés. Si tu n’as pas l’équipement, faut que tu retournes avec deux ou trois partenaires, c’est colossal tout le travail effectué par nos bénévoles », constate-t-il avec fierté.

Avec du temps un peu plus froid et de la neige, M. Desroches est confiant d’avoir 80 % des pistes accessibles à la mi-janvier.

Débuts en dents de scie

Pour les hôteliers qui vivent de l’industrie de la motoneige en hiver, les hauts et les bas de la météo commencent à les agacer.

À l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup dans le Bas-Saint-Laurent ce n’est pas le début de saison anticipé par la vice-présidente Joanna Lortie.

Photo fournie par le Club Sportif du Bas-Saint-Laurent

« Il n’y plus de neige, lance-t-elle. Pourtant c’était bien parti, mais avec la pluie et le redoux, c’est à l’eau. »

Dans Lanaudière, les motoneigistes se sont réjouis un peu trop vite en voyant une soixantaine de centimètres de neige tombée à Saint-Michel-des-Saints, la veille de Noël.

La pluie et les températures très chaudes ont gâché le party durant la fin de semaine du jour de l’An.

« Nous les sentiers ont ouvert le 26 décembre après la tempête et là présentement, les sentiers sont fermés, mais on fait quand même des sorties avec guides pour les clients Français », confirme Francis Bouwmeester, Directeur Général de l'Auberge du Lac Taureau.

Pendant ce temps à La Tuque, la neige abondante fait le bonheur de plusieurs lieux d’hébergement.

Photo fournie par le Club Motoneige de la Jacques-Cartier

C’est le cas de la propriétaire du Relais 22 Milles, Christine Reis qui profite des 60 centimètres de neige tombée la semaine dernière.

« On est déjà à notre deuxième pelletage de toiture », dit-elle à la blague pour illustrer la situation enviable pour les motoneigistes.

D’ailleurs, la FCMQ confirme que dans certains secteurs comme La Tuque et Saguenay-Lac-Saint-Jean, 60 % des sentiers sont déjà accessibles pour la clientèle.

Les Européens de retour

Malgré un début de saison en dents de scie, les intervenants sont unanimes pour dire que les perspectives sont excellentes pour la présente saison.

Après deux années marquées par la pandémie, le retour en force des touristes étrangers est déjà salué dans l’industrie.

« C’est sûr que depuis deux ans, la clientèle de l’Europe a été pratiquement nulle. Pour les Américains, on a eu environ 10 % de la clientèle habituelle et cette année, on commence déjà à avoir beaucoup de réservations », remarque Mme Reis du Relais 22 Milles.

Même constat à l’Auberge du Lac Taureau. « L’année dernière le 31 décembre, les salles à manger étaient fermées. Les frontières n’étaient pas fermées, mais on n’était peu attrayant. Cette année, on est à 80% des chiffres de 2019 pour les clients Français », évoque le directeur général de l’établissement.