LaSalle: une rencontre pour une transaction en ligne tourne mal

Deux hommes ont été transportés en centre hospitalier après avoir été poursuivis en voiture et agressés dimanche soir à LaSalle, pendant une rencontre effectuée à la suite d’une transaction en ligne.

L’évènement, un vol qualifié suivi d’une agression armée et d’un délit de fuite, a eu lieu dimanche soir vers 23 h 50, au coin des boulevards Angrignon et Newman, d’après Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Une transaction en ligne via les réseaux sociaux serait à l’origine de la rencontre.

Les victimes, cinq jeunes hommes âgés de moins de 20 ans, ont voulu fuir les lieux dans leur véhicule, mais ont été poursuivis par au moins un véhicule suspect.

Le véhicule des victimes aurait dévié de sa trajectoire avant de frapper un arbre, le conducteur ayant probablement perdu le contrôle. Le véhicule a été lourdement endommagé et l’arbre tombé a entravé la circulation.

Le suspect aurait alors agressé deux des cinq victimes, âgées de 16 et 19 ans, qui ont ensuite été transportées en centre hospitalier, où on ne craindrait pas pour leur vie.

La scène a été protégée et les enquêteurs du SPVM se sont rendus sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’évènement.