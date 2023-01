Les vœux déplacés d'une ministre allemande sous le feu des critiques

Déjà fragilisée par des bévues, la ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, était de nouveau critiquée lundi après la diffusion de ses voeux, parasités par des feux d'artifice et des propos jugés déplacés sur la guerre en Ukraine.

La vidéo ne dure qu'une minute, mais a été jugée tellement ratée que la ministre sociale-démocrate est de nouveau visée par des appels à la démission de l'opposition conservatrice et de médias allemands.

La ministre y apparaît dans le centre de Berlin, décoiffée par des bourrasques de vent, en train d'évoquer la guerre en Ukraine entre deux explosions de pétards et de feux d'artifice, particulièrement prisés des Allemands pour fêter la nouvelle année.

«Une guerre fait rage au milieu de l'Europe. J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières», glisse en outre la ministre au sujet de l'invasion russe, évoquant «beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables». «Pour cela, je dis un grand merci».

«Les doutes quant à son aptitude à occuper ce poste existent depuis longtemps. Il est désormais temps que le chancelier en tire les conséquences», fustige lundi le quotidien berlinois Tagesspiegel.

«Le discours du Nouvel An enregistré par téléphone portable et à peine compréhensible en raison des fusées de feu d'artifice et de l'absence de micro sur un trottoir berlinois aurait déjà été embarrassant pour un maire de village bénévole - pour une ministre de la Défense d'un membre de l'OTAN, c'est tout simplement honteux», s'offusque Bild, le quotidien le plus lu du pays.

Pressé de questions lors d'un point-presse régulier, le porte-parole du ministère de la Défense s'est contenté d'affirmer qu'il s'agissait d'une «vidéo privée», réalisée sans «ressource officielle» et postée sur son compte Instagram.

La ministre a accumulé les déconvenues en 2022, s'attirant régulièrement moqueries et critiques comme lorsqu'elle avait annoncé l'envoi de milliers de casques à des Ukrainiens qui attendaient plutôt de l'Allemagne des livraisons d'armes lourdes.

Mme Lambrecht a aussi incarné, aux yeux du régime ukrainien, mais aussi des Allemands, les lacunes d'une armée dont le matériel est vétuste. Mi-décembre, Berlin a ainsi dû suspendre de nouvelles commandes de blindés Puma après une série de pannes frappant les blindés déjà utilisés par l'armée.

Les voeux de la ministre avec des pétards de la Saint-Sylvestre en arrière-plan ne font que «couronner sa série d'embarras», dénonce Serap Güler, chargée des questions de défense au sein de la CDU.

En maintenant sa ministre, le chancelier Olaf Scholz «se moque-t-il vraiment de l'impact de l'Allemagne en Europe et dans le monde?», renchérit Armin Laschet, candidat malheureux en 2021 à la succession d'Angela Merkel.

Pour le quotidien Süddeutsche Zeitung, les erreurs répétées de la ministre «constituent une énorme hypothèque» pour une armée censée se moderniser et recouvrer une importance stratégique en temps de guerre.