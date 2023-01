Mon opinion sur le brûlant sujet de l’avortement

Je médite depuis l’été dernier sur la pertinence d’un plaidoyer pour l’avortement signé « Ginette » et paru dans votre Courrier, et de la réponse que vous lui avez donnée. Cette personne avait effectivement de bonnes raisons de demander une ligature des trompes, puisqu’elle était alors monoparentale avec deux enfants et que sa situation financière ne lui permettait pas d’en mettre au monde un seul de plus.

Tout ça, je le comprends. Mais aucune de vous deux ne s’est penchée sur le cas d’une personne comme moi qui a été élevée dans la religion catholique et qui aurait fait face à la condamnation par les siens, s’ils avaient su qu’elle avait mis fin aux jours de son enfant. En même temps, je ne pouvais pas le mettre au monde, puisqu’il serait né hors mariage, et que cela aussi m’aurait été amèrement reproché.

Même rendue à 70 ans, je ne me suis pas encore pardonné d’avoir fait appel aux broches à tricoter d’une « faiseuse d’anges », par une connaissance à qui j’avais alors confié le drame que je vivais. Avec pour conséquence que je n’ai plus jamais pu avoir d’enfants par la suite. J’étais punie par là où j’avais péché.

Ce qui fait que cinquante ans plus tard, je suis encore perturbée par ce geste que j’ai posé. J’en suis encore à me dire que j’aurais donc dû accepter de vivre le rejet par les miens, au lieu de regretter de ne jamais avoir vu le visage de mon enfant, et de peut-être lui avoir donné des frères et des sœurs. Vous ne savez pas ce que c’est que de vivre avec cette boule de regrets vissée au cœur, car si vous le saviez, vous ne souhaiteriez pas ça à votre pire ennemi.

Qu’est-ce que vous avez à dire à une personne comme moi, si ce n’est qu’elle doit se préparer à mourir avec le regret, dans sa grande naïveté, d’avoir posé un geste de trop qui a marqué à jamais sa vie ?

Vallée de larmes

Personne ne vous a jamais parlé des innombrables vertus rattachées au fait de pardonner ? Il est important que vous sachiez d’abord que le pardon est associé à une meilleure santé cardiaque, et qu’on dort toujours mieux quand on ne stagne pas dans le passé. Selon le docteur Fred Luskin : « Pardonner c’est changer le cours de notre vie. C’est faire le choix conscient d’en reprendre le contrôle. »

Vous ruinez votre vie pour quelque chose du passé qui aurait dû rester dans le passé, et c’est une aberration que vous vous laissiez mener encore aujourd’hui par un geste qui était dicté par les bonnes mœurs d’une époque révolue.