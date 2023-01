NFL: les Packers encore bien vivants

Début novembre, le décès était prononcé et un peu partout, le rapport d’autopsie était disponible. Début janvier, les Packers sont pourtant bien en vie.

En massacrant les Vikings par la marque de 41-17, cette équipe a rappelée qu’elle doit encore être crainte.

C’est fou comme le cours d’une saison peut changer rapidement. À la mi-parcours, les têtes fromagées montraient un dossier de trois victoires et six revers.

Plus tôt que tard, l’équipe allait même devoir se tourner vers son jeune quart-arrière Jordan Love, question de l’évaluer afin de pouvoir prendre une décision sur son avenir.

Getty Images via AFP

Sept matchs et cinq victoires plus tard, les voilà avec un dossier respectable de 8-8 et s’ils battent les Lions dimanche prochain, ils obtiennent leur billet pour les séries éliminatoires. Aussi simple que ça!

Et au diable l’idée de remettre les clés de l’attaque à Love! Le problème demeure entier pour les Packers au sens où ils n’ont toujours pas une idée claire de ce que vaut leur choix de premier tour en 2020, qui continue d’apprendre sur le banc. Soudainement, c’est le dernier de leurs soucis.

La défense se lève

Comment expliquer ce changement de cap frappant chez les Packers? La réponse facile serait d’affirmer que c’est Aaron Rodgers qui a retrouvé sa forme des beaux jours. Or, il n’est pas le premier responsable de cette résurrection.

Dans l’actuelle séquence de quatre victoires des Packers, Rodgers revendique seulement quatre passes de touchés, contre deux interceptions à ses dépens. Il a amassé seulement 202 verges en moyenne, dont seulement 159 dans l’écrasant gain face aux Vikings. C’est la première fois de sa carrière que les Packers gagnent quatre matchs de suite quand il ne lance pas plus d’une passe de touché par duel.

Le plus étonnant dans la relance des Packers est plutôt la tenue de la défense, sachant que les jours du coordonnateur Joe Barry à Green Bay semblaient comptés en novembre.

Contre les Vikings, c’est sa bande qui a fait la différence, comme dans les dernières semaines. La défense a en effet intercepté trois passes de Kirk Cousins en plus de lui faire perdre le ballon à une reprise. Voilà donc deux semaines de suite que les Packers provoquent quatre revirements, une première dans leur cas depuis la saison 2016.

Lors des quatre derniers matchs, la défense a limité les rivaux à 17 points en moyenne.

Jefferson muselé

Le héros de la rencontre n’est donc pas Rodgers ou quiconque de ses compères à l’attaque, même si le porteur de ballon Aaron Jones a encore excellé avec 111 verges au sol.

Il faut plutôt se tourner vers le demi de coin Jaire Alexander, que le coordonnateur Barry a déployé pendant une vaste partie de la rencontre face au receveur étoile Justin Jefferson.

Il a été tout simplement fumant en le dérangeant physiquement à la ligne de mêlée, le faisant dérailler de ses tracés.

C’était tout un contraste avec le premier match de la saison entre les deux rivaux, quand Jefferson avait profité d’une couverture de zone des Packers pour les détruire avec 184 verges et deux touchés. L’ailier espacé, qui accumulait en moyenne 117 verges par match avant le duel, a été limité à une petite réception pour 15 verges.

Selon ESPN, Jaire Alexander a été aligné face à Jefferson sur 20 de ses 31 tracés. Dans ce contexte, Jefferson n’a été ciblé que deux fois et n’a pas capté de passe.

Souvenirs de 2010

Étrangement, les Packers semblent plus dangereux quand ils ont le dos au mur. La seule année où Rodgers a mené les siens à une conquête du Super Bowl, en 2010, l’équipe s’était qualifiée pour les séries avec un dossier de 10-6, comme sixième et dernière équipe de la conférence nationale.

De 2019 à 2021, les Packers ont connu de grosses saisons et Rodgers a même été déclaré joueur le plus utile deux années de suite. Les déceptions en éliminatoires se sont pourtant accumulées.

Actuellement, Rodgers demeure le leader de la formation, mais tout ne repose pas uniquement sur ses prouesses. Après avoir été enterrés, les Packers n’ont plus rien à perdre. C’est bien là qu’ils peuvent faire craindre le pire aux autres équipes s’ils se faufilent en séries.

LES GAGNANTS DE LA SEMAINE

Brady et Evans

Getty Images via AFP

Le vénérable quart-arrière a disputé son meilleur match cette saison au moment parfait. Ses 432 verges de gains et trois passes de touchés à Mike Evans (207 verges) ont propulsé les Buccaneers en séries, puisqu’ils remportent la triste division Sud. Quand le tandem Brady-Evans fait un tel boucan, c’est dangereux.

1. Les Patriots

Si les séries débutaient aujourd’hui, les Patriots y seraient. Tout n’est pas gagné pour eux, mais la situation semblait désespérée il y a deux semaines à peine.

2. Les Giants

Ce sera une première présence en séries depuis 2016 pour les Giants. Le quart-arrière Daniel Jones a brillé avec deux passes de touchés et deux touchés au sol. Il est en train de se faire pas mal d’argent en vue de son prochain contrat.

3. Les 49ers

Leur victoire en prolongation face aux Raiders fait en sorte qu’ils devancent maintenant les Vikings au deuxième rang dans la conférence nationale. Ils ont même encore l’occasion de rattraper les Eagles au premier rang dimanche prochain.

4. Les Seahawks

Les Seahawks ont disposé des Jets et occupent actuellement le dernier rang disponible dans la conférence nationale pour une place en séries. Ils doivent battre les Rams dimanche prochain et espérer une défaite des Packers face aux Lions pour se faufiler dans le tournoi.

LES PERDANTS DE LA SEMAINE

1. Carson Wentz

Getty Images via AFP

Le quart-arrière des Commanders a encore une fois été atroce dans un contexte où son équipe devait absolument gagner pour survivre. Avec trois interceptions, il a coulé les siens. Comme il avait coulé les Colts l’an dernier dans un scénario semblable. Il ne mérite définitivement plus un rôle de partant.

2. Les Dolphins

Vous vous souvenez quand les Dolphins menaçaient les Bills pour le premier rang de la division Est il y a cinq semaines? Cinq défaites plus tard, tout ça semble un lointain souvenir, un moment qui n’a jamais véritablement existé. Et pourtant...

3. Les Panthers

Les Panthers avaient les Buccaneers dans les câbles avec une avance de 11 points au quatrième quart. Après s’être dotés de ce coussin, ils ont gagné 11 petites verges sur leurs trois séquences à l’attaque suivantes, en plus d’échapper le ballon.

4. Les Jets

En subissant la défaite face aux Seahawks, les Jets sont officiellement éliminés de la course aux séries. Dommage, quand on pense que cette équipe montrait un dossier de 7-4 en amorçant le mois de décembre. De belles années devraient suivre.

5. Les Raiders

C’est officiellement la fin de leurs espoirs de prendre part aux séries, malgré une belle performance du quart-arrière Jarrett Stidham. Il ne fait pas s’exciter et le proclamer partant pour l’an prochain après un seul départ, mais c’est tout de même positif.

5 jeux de la semaine

1. Premier départ pour LDT

Le garde québécois Laurent Duvernay-Tardif en était à son premier départ cette saison dans la défaite des Jets face aux Seahawks. Le partant habituel au poste de garde à droite, Nate Herbig, a été écarté de l’alignement en raison d’une blessure à la cheville. Duvernay-Tardif est revenu avec les Jets à la mi-novembre et a été inséré sur l’alignement régulier il y a trois semaines. Il n’avait pas amorcé de match depuis la fin de la saison dernière. Avec la défaite, les Jets ont été éliminés de la course aux séries, mais le Québécois peut encore dire mission accomplie dans sa quête de refaire sa place sur le terrain.

2. Duels de jeunes coqs

Getty Images via AFP

Les deux jeunes quarts-arrières des 49ers et des Raiders, Brock Purdy et Jarrett Stidham, ont eu l’occasion de briller dans le duel entre les deux équipes. Dans la défaite, Stidham a été fumant à son premier départ en carrière. Il a toutefois été victime d’une interception au pire moment. En prolongation, Stidham a été bousculé quand Nick Bosa a poussé son bloqueur contre le quart-arrière. Sa passe a été affectée et Tashaun Gipson a facilement récupéré le ballon flottant pour le ramener sur 56 verges. L’interception a pavé la voie au placement victorieux de Robbie Gould pour les 49ers.

3. Les Eagles trébuchent encore

Pour la deuxième semaine de suite, les Eagles avaient besoin d’une victoire pour sécuriser l’avantage du terrain en séries. Pour la deuxième semaine de suite, ils l’ont échappé, cette fois face aux Saints. En retard par 13-10 au quatrième quart, ils tentaient de revenir dans le coup, mais une passe de Gardner Minshew a été interceptée par Marshon Lattimore, qui a galopé jusque dans la zone des buts pour donner une priorité de 10 points aux siens. Les Eagles devront maintenant battre les Giants dimanche prochain pour atteindre leur but.

4. Pickett s’affirme

Un autre club qui refuse de rendre l’âme, c’est les Steelers, avec trois victoires de suite et cinq à leurs six derniers matchs. Même si le quart-arrière recrue Kenny Pickett n’a pas connu un grand match dans l’ensemble (15 en 28, 168 verges) face aux Ravens, il a produit lorsque ça comptait. En retard 13-9, les Steelers ont repris le ballon et Pickett a orchestré une poussée victorieuse pour la deuxième semaine de suite. À la ligne de 10 des Ravens, il a fui la pression pour rejoindre Najee Harris dans la zone des buts. Les Steelers sont encore en vie pour les séries.

5. Keisean Nixon s’envole

Getty Images via AFP

L’un des joueurs qui passe sous le radar dans le retournement de situation chez les Packers est le spécialiste des retours de bottés, Keisean Nixon. Face aux Vikings, il a inscrit un touché sur un retour de 105 verges. La semaine dernière, il avait réalisé un long retour de 93 verges face aux Dolphins. Étrangement, Nixon n’avait jamais retourné de bottés à tous les niveaux auparavant, y compris lors de son passage de trois ans avec les Raiders. Le demi de coin domine la ligue cette année au chapitre de la moyenne de verges par retour et les Packers lui ont confié ce rôle vers le milieu de la saison seulement.