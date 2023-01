Océanic de Rimouski: au moins deux choix de première ronde pour Brunet

RIMOUSKI | Le directeur général de l’Océanic, Serge Beausoleil, se dit très à l’aise de garder son capitaine Frédéric Brunet si les offres ne correspondent pas à la valeur de son as défenseur, qu’il évalue à deux choix de première ronde et demi.

• À lire aussi: Revers de 5 à 4: l'Océanic de Rimouski fusillé par les Voltigeurs de Drummondville

• À lire aussi: L’Océanic fouetté par son entraîneur

• À lire aussi: L’Océanic écrase les Tigres dans le tumulte

« J’aime notre équipe de hockey. J’aime ce qu’on fait. Frédéric Brunet est une plus valu au-dessus de Gaudet (Marc-André) et il a coûté un choix de première ronde, deux choix de deux et un de quatre à Sherbrooke. Pour nous, il n’y a pas de mauvaises solutions. C’est un leader exceptionnel chez nous et nous avons le luxe de le garder si on veut le garder et nous avons aussi le loisir de le bouger si c’est une offre qui nous fait plier les genoux. En ce moment (lundi midi), nous discutons beaucoup, mais nous n’avons pas d’offre assez sérieuse sur la table ».

Crédit Alexandre D’Astous

Serge Beausoleil poursuit en précisant que son équipe peut se payer le luxe de garder son capitaine. « Nous avons un esprit de corps exceptionnel. Pour moi, ça vaut bien des additions au moment où on se parle. Nous allons quand même continuer d’essayer d’améliorer notre équipe d’ici à vendredi (date limite pour des transactions) ».

Les Sags s’amènent

L’Océanic recevra les Saguenéens de Chicoutimi mardi soir. Serge Beausoleil pourra de nouveau compter sur un alignement complet, luxe peu fréquent cette saison avec les blessures à long terme de Luke Coughlin, Xavier Filion et Jacob Mathieu. « Les blessures ne sont pas une excuse, mais ce sont trois joueurs importants qui ont raté plusieurs matchs », a lancé l’entraîneur-chef.

Serge Beausoleil espère voir son trio des jeunes rebondir après un match plus difficile dimanche contre les Voltigeurs. Le coach a réuni depuis quelques matchs les attaquants de 17 ans Maël St-Denis, Maxim Coursol et Alexandre Blais. « Ils ont bien fait ça sur la route, mais ce fut un peu plus difficile dimanche et ils le savent. Je m’attends à ce qu’ils rebondissent demain (mardi) ».

Les espoirs évalués

L’Océanic a convié certains espoirs à mini-camp d’évaluation de quelques jours cette semaine. « Ça fait quelques années qu’on fait ça. On profite de la pause dans le midget AAA et le collégial pour faire venir des espoirs et évaluer leur progression. Les gardiens Lyam Leblanc et Cédric Massé y sont tout comme Mathys Dubé et Dominic Pilote. Anthony Paré n’y est pas parce qu’il vient d’être opéré. Il sera fin prêt pour le prochain camp d’entraînement », a mentionné Serge Beausoleil.