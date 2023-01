Port de Québec: le capitaine du Star Lydia recevra la Canne au pommeau d’or

Le capitaine philippin du Star Lydia, Joselito S. Claridad, recevra mercredi la prestigieuse Canne à pommeau d’or remise confirmant l’arrivée du premier navire étranger de l’année à accoster au port de Québec.

La remise de l’artefact est une tradition presque bicentenaire créée en 1835 par le constructeur de navires John Munn et récompense le capitaine du premier bateau de l’année à franchir le Saint-Laurent jusqu’à Québec.

L’idée lui est venue lorsqu’il a reçu une tabatière en or à son arrivée en Angleterre, après avoir traversé l’Atlantique avec un navire bâti dans la Vieille capitale.

Capture d'écran d'une vidéo fournie par le Port de Québec

« Cette tradition demeure l’une des plus belles de l’histoire de l'industrie maritime et commerciale du Québec, et c’est une fierté pour nous de la perpétuer », explique Mario Girard, PDG de l’administration portuaire de Québec.

Parti directement de Malte dans la mer Méditerranée, le Star Lydia est donc arrivé au port de Québec lundi, à 12h.

Une cargaison de fèves de soya devait y être chargé dans la section des installations de Sollio Agriculture, avant de reprendre la mer dans quelques jours, en direction des Émirats arabes unis.

Son capitaine sera récompensé du prestigieux prix le 4 janvier prochain et une réception pour souligner la tradition aura lieu le 11 janvier.