Regain de popularité pour la photo sur pellicule

La photographie traditionnelle sur des films 35 mm connaît un essor chez les jeunes qui sont nés avec des appareils numériques entre les mains.

« La demande est très forte en fait. Même que les fournisseurs ont de la misère à nous fournir suffisamment de films pour être capables de répondre à 100 % à la demande. On s’approvisionne à plusieurs endroits pour s’assurer de toujours en avoir un certain nombre en magasin », affirme Jean-François Gauthier, directeur du magasin Gosselin de Place de la cité, à Québec.

Même son de cloche au centre Image St-Jean, à Lévis. Steve Roy, copropriétaire, soutient que. depuis 2019, la vente de films 35 mm a fait un bond de 130 % dans son commerce.

Cet engouement se fait surtout sentir chez les jeunes de 16 à 25 ans et le phénomène est présent partout à l’international.

L’entreprise américaine Eastman Kodak Company, établie à Rochester, dans l’État de New York, a recruté plus de 300 travailleurs depuis un an et demi pour produire des films 35 mm et elle est toujours en mode embauche.

« La demande pour les films 35 mm a explosé au cours des dernières années », a fait part Nagraj Bokinkere, vice-président Film Manufacturing pour Kodak, sur Twitter, le 12 octobre dernier.

Photo Diane Tremblay

Tendance de l’heure

Confrontée à un déclin important des ventes, l’entreprise avait annoncé en 2004 la fin de la production des caméras 35 mm.

De nombreux appareils oubliés dans les garde-robes des chaumières reprennent donc du service.

« Quand ça a toujours été bien entretenu et que la mécanique est bonne, ça marche comme du neuf », ajoute M. Gauthier, qui estime que la tendance à Québec s’est accélérée depuis un an et demi.

L’argentique et le numérique représentent deux univers qui nécessitent une approche différente. Il ne suffit pas d’appuyer sur un bouton.

Photo Stevens LeBlanc

« Le fait d’être limité à un film de 24 ou 36 poses et d’attendre le développement du film pour voir les photos, cela crée un désir où chaque pose devient importante », souligne M. Roy.

Certains comparent la « renaissance » de l’argentique à l’engouement pour les disques vinyle.

On est plus dans la recherche d’une expérience que dans la consommation instantanée, soulignent les experts.

Pour Élizabeth Landry, étudiante à la maîtrise en arts visuels à l’Université Laval, l’argentique est devenu son médium de prédilection.

Elle utilise un appareil doté d’une chambre photographique. Vous savez ceux avec un petit accordéon au milieu ? Elle situe le sien dans les années soixante.

« Il y a une lenteur dans la photo. [...] J’utilise un appareil qui est assez complexe à monter. Avec l’argentique, on ne peut pas prendre des photos à l’infini. On met plus de temps dans la préparation », a-t-elle partagé.

Surprise, sur prise

« Je trouve ça intéressant d’avoir la surprise à la fin. Il y a un petit côté inattendu. Avec l’argentique, on est en rupture avec l’instantanéité. On dirait que les photos ont plus de valeur », ajoute-t-elle.

« On a pensé longtemps que c’était juste une mode, mais on est en train de se dire que les gens aiment vraiment ça. J’ai l’impression que les compagnies commencent à ajuster leur production. Il y a six mois, c’était plus difficile d’avoir des films. Maintenant, ça commence à être un peu plus facile que c’était », indique M. Gauthier.