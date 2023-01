Vedette locale ou étoile internationale?

Malgré son statut de championne du monde, il serait faux de croire que la boxeuse québécoise Kim Clavel a déjà exploité son plein potentiel sur la scène internationale. Lentement, mais sûrement, son nom circule. Sa notoriété n’atteint toutefois pas encore celle des Claressa Shields, Katie Taylor et Seniesa Estrada.

« C’est le combat qui pourrait m’ouvrir des portes », convient-elle, à une dizaine de jours de son duel d’unification du 13 janvier, à la Place Bell, contre la Mexicaine Yesica Nery Plata.

Reporté à la suite d’un vilain virus ayant frappé Clavel, le rendez-vous devait d’abord avoir lieu au début du mois de décembre. Depuis, dans la ribambelle de reportages traditionnellement parus en revue d’année, un récent palmarès des 30 meilleures boxeuses au monde publié par le réseau américain ESPN a attiré l’attention de Clavel. L’exercice demeure aléatoire, mais il ne reflète pas moins la percée de la Québécoise.

« Quand j’ai vu le palmarès, j’ai trouvé ça cool que mon nom soit parmi ces boxeuses-là, a avoué Clavel, lors d’une entrevue téléphonique accordée dimanche. Je suis contente de voir que mon nom circule, ça me donne de la fierté. Je suis correcte avec le fait d’être au 18e rang en ce moment dans le sens où j’ai affronté seulement une championne du monde jusqu’ici. »

Après son titre du World Boxing Council (WBC) gagné aux dépens de Yesenia Gomez, en juillet dernier, Clavel a l’occasion d’augmenter considérablement sa valeur contre Yesica Nery Plata. D’autant plus que le combat d’unification, chez les mi-mouches, sera présenté sur la plateforme américaine ESPN+.

Catégories respectées

Dans le fameux palmarès, Nery Plata, championne de la WBA, est au 19e échelon, tout juste derrière Clavel.

« Ce que j’ai trouvé intéressant, c’est qu’il y a plusieurs boxeuses dans les catégories plus légères, dont la mienne », a fait remarquer Clavel, énumérant Seniesa Estrada (4e), Yokasta Valle (11e), Evelin Bermudez (24e) et Yesica Yolanda Bopp (25e).

Les poids mi-mouches et pailles gagnent visiblement en noblesse. Un fait important pour Clavel. Sa position, dans un palmarès comme celui d’ESPN, tendra maintenant vers le haut advenant une victoire le 13 janvier. La Britannique Katie Taylor est celle qui figure au sommet, devant Shields.

« On veut prouver qu’on peut être dans le top 10 des meilleures boxeuses au monde, a convenu la Québécoise. La réalité, c’est que tu as besoin de percer aux États-Unis et à l’international. C’est comme ça que les bourses vont augmenter. »

Impatiente

Encore lundi, Clavel avait 45 minutes de jogging au programme, puis une séance avec l’entraîneur Stéphan Larouche afin de répéter quelques combinaisons spécifiques.

« Plus le combat approche, plus j’ai hâte, a lancé la championne québécoise. Présentement, je trouve ça long avant le 13 janvier. Je suis prête. »

Un scénario à faire rêver Clavel et... Estrada

La Québécoise Kim Clavel, chez les mi-mouches, et l’Américaine Seniesa Estrada, dans la catégorie des poids pailles, ont chacune un plan en tête, après quoi elles pourraient très bien se retrouver un jour sur le ring. Peut-être en 2024 ?

« J’aimerais aller chercher les trois autres ceintures à 108 livres », rêvasse ainsi Clavel, bien consciente que le début de cette grande quête doit passer par une victoire contre la Mexicaine Yesica Nery Plata, le 13 janvier, à la Place Bell de Laval.

Deux ceintures

Déjà détentrice du titre du WBC, la Québécoise mettrait ainsi la main sur la ceinture de la WBA.

La Costaricaine Yokasta Valle est celle qui, pour le moment, est championne des mi-mouches de la WBO et de la IBF.

Concernant Estrada, son objectif serait de devenir, en parallèle, la championne unifiée des pailles (105 livres).

« Imaginez le combat que ça pourrait faire », dit Clavel, à propos d’un éventuel affrontement entre elle et Estrada.

Rencontre en Angleterre

S’il est encore loin de se matérialiser, le plan en question n’est pas saugrenu. D’ailleurs, il faut savoir que Clavel et Estrada, sans en avoir discuté directement, ont eu l’occasion de se croiser en septembre dernier, à Londres.

« On a pris une photo ensemble », souligne la boxeuse originaire de Joliette.

La protégée du Groupe Yvon Michel, tout comme Estrada, avait alors fait le voyage jusqu’en Angleterre pour assister au gala 100 % féminin mettant notamment en vedette Claressa Shields et Savannah Marshall.

Si la soirée avait dû être reportée au mois suivant en raison du décès de la reine Elizabeth II, Clavel n’a pas fait que du tourisme durant son séjour en sol britannique. Elle a pu tisser des liens.

Pour l’instant, pendant que la Québécoise a rendez-vous avec Nery Plata, un différent combat d’unification pour les titres WBA et WBC des poids pailles est annoncé, en mars, aux États-Unis, entre Estrada (23-0, 9 K.-O.) et l’Allemande Tina Rupprecht (12-0-1, 3 K.-O.).

▸ Visant à déterminer le combat de l’année en boxe féminine, la WBC a placé le duel remporté par Kim Clavel contre Yesenia Gomez parmi les six batailles présélectionnées. Le vote se poursuit via les réseaux sociaux.

▸ Fidèle complice de Clavel, Danielle Bouchard est nommée par la WBC dans la catégorie de l’entraîneur de l’année. Elle se retrouve d’ailleurs en lice aux côtés de Marc Ramsay, notamment.