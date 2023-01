6 destinations excitantes où aller télétravailler cet hiver

Si vous faites partie des chanceux et chanceuses qui peuvent marier boulot et voyage, il serait fou de ne pas en profiter. Certaines destinations dans le monde sont reconnues comme étant idéales pour le télétravail: une connexion internet rapide, des espaces de travail partagé, une communauté de nomades numériques engagée, et plusieurs activités excitantes sur place.

En voici quelques-unes où vous expatrier et jumeler envois de courriels et visites touristiques!

1. Canggu, Bali

Unsplash / Afeeq Nadzrin

En Indonésie, «l’île des dieux» a de quoi plaire à la communauté internationale. Le village de Canggu est particulièrement populaire auprès des nomades numériques tant pour l’accès à des espaces de «coworking» que pour les nombreuses activités en dehors du travail. Bali est reconnue pour ses forêts tropicales luxuriantes, ses belles plages, ses vagues parfaites pour le surf, ses rizières verdoyantes, ses temples et ses sites de plongée.

Pour: la proximité d’un aéroport international permettant d’explorer d’autres pays d’Asie, la grande communauté d’«expats» et de nomades numériques, la facilité de communiquer en anglais et même parfois en français.

la proximité d’un aéroport international permettant d’explorer d’autres pays d’Asie, la grande communauté d’«expats» et de nomades numériques, la facilité de communiquer en anglais et même parfois en français. Contre: le décalage horaire de 13 heures qui rend difficile le 9 à 5 à l’heure du Québec, le taux d’humidité et les températures très élevés. Aussi : c’est une destination abordable, mais chère par rapport aux autres destinations asiatiques.

2. Medellín, Colombie

Maude Carrier

Medellín est probablement la meilleure ville de Colombie pour travailler. Nichée dans une vallée entourée de montagnes, c’est une ville éclectique qui a quelque chose pour tout le monde. Il y a un grand nombre de restaurants, de jolis cafés, et plusieurs lieux extraordinaires à visiter, dont la Plaza Botero, la Comuna 13 et, à moins de deux heures, Guatapé.

Pour: même fuseau horaire, excellent système de transport en commun, coût de la vie peu élevé, vie nocturne électrisante.

même fuseau horaire, excellent système de transport en commun, coût de la vie peu élevé, vie nocturne électrisante. Contre: côté sécurité, cette grande ville a encore plusieurs quartiers à éviter une fois la nuit venue et il faut idéalement se débrouiller en espagnol pour y être bien.

3. Chiang Mai, Thaïlande

Courtoisie / Pexels / Tim Durgan

Chiang Mai a une ambiance décontractée, un coût de la vie abordable et une forte communauté d'expatriés et d'entrepreneurs. Il existe également un grand choix d'espaces de «coworking» et de cafés d’où travailler, car cela fait déjà 10 ans qu’on s’y rend comme nomade numérique. On peut y visiter des temples et le parc national Doi Inthanon, aller voir un combat de boxe traditionnel et bien sûr, manger thaï.

Pour: internet rapide, près d’un aéroport international pour se promener en Asie, le coût de la vie très bas, la ville très sûre.

internet rapide, près d’un aéroport international pour se promener en Asie, le coût de la vie très bas, la ville très sûre. Contre: le décalage horaire de 12 heures rend difficile le 9 à 5 à l’heure du Québec, la sécurité routière est quasi inexistante, la barrière de la langue peut être en enjeu (l’anglais est tout de même commun).

4. Lisbonne, Portugal

Courtoisie / Pexels / Ryutaro Tsukata

La capitale portugaise est idéale pour se poser plusieurs semaines. La température est clémente et on tombe facilement sous le charme de son architecture et de sa gastronomie à petit prix, un bonus pour les travailleurs au budget serré. À visiter sur place : la tour de Belém, le quartier Alfama, la cathédrale de Lisbonne et il faut aussi goûter aux fameux «pasteis de nata». On peut facilement visiter le pays en train ou partir explorer pour un week-end d’autres capitales européennes.

Pour: la ville est sûre, se découvre facilement à pied, l’accès à internet est facile et le coût de la vie est plus bas que dans d’autres villes européennes.

la ville est sûre, se découvre facilement à pied, l’accès à internet est facile et le coût de la vie est plus bas que dans d’autres villes européennes. Contre: le décalage horaire de 5 heures est à prendre en compte, le taux de change de l’euro ne nous avantage pas toujours.

5. Buenos Aires, Argentine

Unsplash / Christian Von Koenig

Buenos Aires est un excellent choix pour le télétravail, car c’est une ville abordable, dynamique et cultivée. Le coût de la vie est bas et de nombreuses options pour le cotravail sont disponibles. On aime la ville aussi pour la culture, l'art et la nourriture fantastique. Entre les réunions, explorez le quartier de Palerme, de San Telmo, la plaza de Mayo et dansez le tango toute la nuit.

Pour: un petit décalage de 2 heures à peine avec le Québec, une plaque tournante pour visiter l’Amérique du Sud, une ville vibrante où il y a beaucoup à découvrir.

un petit décalage de 2 heures à peine avec le Québec, une plaque tournante pour visiter l’Amérique du Sud, une ville vibrante où il y a beaucoup à découvrir. Contre: il faut savoir se débrouiller en espagnol.

6. Fort-de-France, Martinique

Courtoisie / Unsplash / Cyril Mazarin

Si votre budget le permet, Fort-de-France vous accueille avec sa culture antillaise des plus charmantes et colorées. Avec une connexion internet assez rapide, une île très sûre et de nombreuses activités, c’est un petit paradis où s’installer quelques semaines. Capitale du rhum, eau turquoise idéale pour la plongée, randonnée dans la jungle; vous aurez amplement le choix pour vous tenir occupé soirs et fins de semaine!

Pour: on y parle français, il y fait beau et chaud, et c’est seulement à 5 heures de vol de Montréal.

on y parle français, il y fait beau et chaud, et c’est seulement à 5 heures de vol de Montréal. Contre: le coût de la vie est élevé et le taux de change de l’euro peut être un désavantage.

BON À SAVOIR

Unsplash / Ostap Senyuk

Quelques points importants à considérer avant de quitter pour un autre pays pour plusieurs semaines/mois:

· Le visa: avez-vous besoin d’un visa spécial pour être dans le pays?

· Le logement: est-il bien situé pour vos besoins et est-ce qu’internet est rapide?

· Les assurances: est-ce que votre compagnie couvre les frais en cas de vol, perte de matériel informatique?

· Téléphone: avez-vous besoin d’avoir un numéro local pour faire vos appels?