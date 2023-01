Combien vous a coûté le temps des Fêtes?

Janvier rime souvent avec retour à la réalité, notamment sur le plan financier.

Maintenant que les cadeaux ont été achetés, emballés et donnés aux petits et moins petits, que la table du réveillon est ramassée, que les restes sont jetés et que les décorations sont rangées, c’est le moment de déballer un autre cadeau empoisonné, celui du relevé de carte de crédit de la mi-janvier.

Êtes-vous prêts?

Évidemment, après deux ans de restrictions durant le temps des Fêtes, au diable la modération. On veut récupérer le temps perdu! Mais l’effet boomerang risque d’être violent, s’il ne l’est pas déjà. Le panier d’épicerie régulier a connu une forte augmentation durant les derniers mois, et on ne parle ici que des produits de base. Il serait intéressant de comparer le prix du panier des Fêtes, avec sa dinde et sa bûche.

L’inflation laisse un goût amer de l’après-Fêtes. Parlons des cadeaux: comment se fait-il qu’il faille laisser un bras au magasin de jouets, sachant parfaitement que ce sacrifice n’assouvira qu’un instant les envies de plus en plus variées et éphémères de nos enfants? Le temps de l’orange dans le bas de Noël étant révolu pour une majorité, il faut user d’imagination pour faire plaisir à des enfants de plus en plus capricieux dans leurs demandes au père Noël.

C’est donc en janvier que l’on devrait penser aux familles les plus vulnérables. Celles qui se sont serré la ceinture à en faire sauter la boucle et qui devront, des mois durant, payer cette maudite carte de crédit qui les hante.

L’effet dopant de l’inflation nous fera-t-il prendre conscience, une bonne fois pour toutes, que notre consommation durant le temps des Fêtes est complètement démesurée? Nous fera-t-il revenir à des habitudes plus saines?

Espérons que la réflexion collective se fera et que la conclusion ne sera pas qu’une triste résolution du mois de janvier.