Des nouvelles normes entrent en vigueur sur les chantiers

Après des années d'attente, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail (CNESST) a mis en place de nouvelles mesures de sécurité pour les chantiers qui sont entrées en vigueur le 1er janvier.

«Ce sont des mesures qui étaient prévues dans la Loi sur la Santé et Sécurité au travail depuis 1979, a souligné le vice-président à la CSN-Construction, Félix Ferland. Il faut comprendre que le législateur avait décidé de ne pas appliquer ces mesures.»

Ainsi, dorénavant, lorsqu’il y a plus de 10 travailleurs en même temps sur un chantier, un représentant en santé et sécurité doit être désigné.

Le maître d'œuvre doit également élaborer un programme de prévention durant la phase de planification.

Si un chantier occupe simultanément plus de 100 travailleurs ou qu'il excède 12 millions $, le maître d'œuvre doit désigner un coordonnateur en santé et sécurité. Il devra notamment participer à l’élaboration d'un programme de prévention, enquêter lors d'événements qui ont ou auraient pu causer un accident du travail et inspecter les lieux de travail.

«Ce sont des mesures qui ont fait leurs preuves, a assuré M. Ferland. Ça existe dans le secteur minier, par exemple, et ç’a considérablement diminué les accidents de travail et les décès».

Selon la CNESST, le nombre de lésions professionnelles a augmenté de plus de 16 % entre 2015 et 2018.

«Il faut comprendre que nous sommes l’industrie la plus meurtrière au Québec. On a 35 % des décès, alors qu’on représente environ 5 à 6 % de l’emploi total. Donc, il y a un problème auquel il faut remédier», a fait valoir M. Ferland.

Un représentant de la CNESST n’était pas disponible pour répondre à la demande d’entrevue de TVA Nouvelles. Toutefois, dans un échange de courriels, l’organisation a affirmé «qu’un peu plus de 70 inspectrices et inspecteurs ont été formés pour soutenir les milieux de travail du secteur de la construction relativement à l’entrée en vigueur de ces mesures».