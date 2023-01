Des sauvetages in extremis

Des policiers qui ont fait preuve d’un sang-froid hors du commun sont parvenus à sauver des personnes en crise qui s’apprêtaient à sauter d’un pont, n’hésitant pas à mettre leur vie en jeu pour les rattraper.

« C’est le genre d’histoire qui te marque à vie », souffle Félix Drapeau, policier à la Sûreté du Québec (SQ).

En mars dernier, l’agent et son coéquipier, Samuel Carignan, terminaient leur quart de travail lorsqu’on leur a signalé qu’un individu se tenait assis sur la rambarde du pont Cartier-Macdonald, entre Gatineau et Ottawa.

Photos fournies par la Sûreté du Québec

À leur arrivée sur place, l’homme se trouvait déjà de l’autre côté de la clôture de sécurité, les pieds dans le vide et soutenu uniquement par ses mains.

« On a essayé de lui parler, mais il n’avait aucune réaction. On a vu dans ses yeux qu’il allait passer à l’acte, alors on l’a agrippé par le manteau. C’est là qu’il s’est laissé tomber », relate l’agent Carignan.

Une seconde chance

« Pendant un instant, j’ai cru qu’on allait basculer avec lui », lance M. Drapeau, qui explique avoir tenté d’utiliser le poids de son corps comme balancier.

Les deux agents sont finalement parvenus à agripper la ceinture de l’individu pour le ramener sur la terre ferme et le conduire à l’hôpital.

Raisonné, le père de famille qui peinait à joindre les deux bouts leur a confié son histoire et les a remerciés de lui avoir offert une seconde chance.

Un plongeon pour la vie

Une situation similaire s’est produite en juin dernier, sur le pont Pierre-Laporte, lorsqu’un maître-chien du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) a dû intervenir auprès d’une dame qui menaçait de sauter.

Photo Stevens LeBlanc

Alors que le constable Bouchard se trouvait à une quinzaine de pieds de la femme, elle a mis ses mains sur la rambarde et s’est donné une poussée avec la jambe pour basculer de l’autre côté.

« J’étais convaincu qu’elle tombait. Je ne sais pas comment j’ai fait, mais j’ai réussi à plonger et l’attraper juste avant qu’elle ne passe le point de non-retour », raconte le policier.

« Ça a été un soulagement de voir qu’on était tous les deux du bon côté de la rambarde. Après m’être assuré que la dame allait avoir les soins adéquats, il a fallu que je prenne deux bonnes respirations pour me recentrer », souligne celui qui a dû reprendre la route immédiatement pour répondre à un autre signalement.