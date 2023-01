Deux entrevues exclusives, en solo, pour le prince Harry

La saga du prince Harry, de Megan Markle et de la famille royale britannique est loin d’être terminée. Quelques jours avant de publier ses mémoires - un livre baptisé Le Suppléant - le prince Harry s’est ouvert au journaliste américain Anderson Cooper et au journaliste britannique Tom Bradby à propos de la division régnant au sein de sa célèbre famille. Les deux entrevues du prince - sans sa Meghan - seront diffusées dimanche prochain.

Décrite par le réseau CBS comme la "première interview télévisée américaine du prince Harry pour discuter de ses prochaines mémoires baptisées " Spare " (Le Suppléant, qui sera lancé le 10 janvier prochain), cette entrevue « 60 minutes » animée par Anderson Cooper mettra la lumière sur l’enfance du prince Harry, la perte de sa mère et sa vie en tant que duc de Sussex.

Dans un extrait vidéo partagé lundi, on voit l’animateur interroger le prince Harry sur les critiques adressées à lui et à sa femme Meghan, la duchesse de Sussex, concernant leur décision de se retirer de leurs fonctions royales. Le prince revient alors sur les griefs ayant conduit au déménagement. Le deuxième fils du roi Charles répète qu'il a d’abord tenté d'aborder la question en privé.

"Et chaque fois que j'ai essayé de le faire en privé, il y a eu des briefings, des fuites et des histoires contre moi et ma femme", l’entend-on expliquer. "Vous savez, la devise de la famille est" Ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer ". Cela est juste une devise."

Du côté de la Grande-Bretagne

Le prince Harry devrait également donner plus de détails sur sa vie à l'intérieur et à l'extérieur de la famille royale dans une seconde entrevue, offerte au journaliste et romancier britannique Tom Bradby. Celle-ci sera diffusée sur le réseau britannique ITV

Dans un extrait de l'entrevue aussi rendu public lundi, le duc de Sussex a déclaré: "Ils n'ont montré aucune volonté de se réconcilier", faisant visiblement référence à la famille royale.

« Je voudrais récupérer mon père. J'aimerais que mon frère revienne », confie-t-il au journaliste Tom Bradby dans l’extrait de cette entrevue qui sera diffusée sur ITV1 le dimanche 8 janvier.

L'interview "60 minutes" avec le prince Harry sera également diffusée dimanche sur CBS