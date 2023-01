Embardée mortelle dans Bellechasse: un automobiliste dans la vingtaine a perdu la vie

Une violente sortie de route a couté la vie à un jeune automobiliste à Saint-Philémon, dans Bellechasse, dans la nuit de lundi à mardi. Son passager a aussi été gravement blessé.

L’accident est survenu vers 23h sur la route 281 en direction sud, non loin de l’intersection du rang Saint-Arthur, dans la petite municipalité située en Chaudière-Appalaches.

Le conducteur aurait perdu le contrôle avant de dévier de sa voie et de faire une embardée sur le bas-côté. Aucun autre véhicule n’aurait été impliqué.

« Les deux hommes dans la vingtaine ont été transportés au centre hospitalier pour des blessures sérieuses », explique Béatrice Dorsainville, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

Le décès de celui qui était au volant a malheureusement été constaté peu de temps après, tandis que l’état du passager s’est stabilisé.

La route 281 a été fermée jusqu’à 6h30, mardi matin, pour permettre de ramasser les débris et de laisser aux enquêteurs le temps de faire leur travail.

Le corps de police provincial signale d’ailleurs que la vitesse pourrait avoir joué un rôle dans cette affaire. On n’exclut pas non plus la possibilité que le conducteur ait eu les capacités affaiblies par la drogue ou l’alcool lors de l’accident.

« Une autopsie risque d’être effectuée sous peu pour analyser cette hypothèse », affirme Mme Dorsainville.