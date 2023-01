Italie: renvoi devant un tribunal de militants écologistes ayant aspergé de peinture le Sénat

Trois militants écologistes ayant projeté lundi de la peinture orange sur la façade du Sénat italien à Rome, provoquant la colère du gouvernement d'extrême droite italien, seront jugés devant un tribunal, a décidé mardi un juge.

Laura, 26 ans, Davide, 23 ans, et Alessandro, 21 ans, membres du groupe Dernière génération et à l'identité complète non communiquée, sont accusés de dommages criminels. Ils risquent jusqu'à trois ans de prison.

Leur procès débutera le 12 mai, a indiqué à l'AFP leur avocate, Ilaria Salamandra. Elle a dit espérer une requalification de l'accusation, pour ne retenir qu'une volonté de salir le bâtiment, punissable de six mois à un an de prison.

Lundi, les trois jeunes faisaient partie d'un groupe de cinq militants ayant utilisé des extincteurs pour projeter de la peinture sur la façade, des fenêtres et sur une vaste porte en bois du Sénat.

Leur action visait à dénoncer la « volonté des élites politiques et économiques de choisir délibérément de condamner une grande partie de la population mondiale à la sécheresse, à la famine, à la guerre et à la mort », a expliqué Laura dans un communiqué. Ces militants réclament que l'Italie investisse davantage dans les énergies renouvelables et réduise les émissions de carbone.

Rapidement arrivée sur les lieux, la police avait saisi les extincteurs et arrêté les cinq militants avant d'en relâcher deux. La Première ministre italienne, Giorgia Meloni, avait dénoncé un « geste scandaleux ».

Ces derniers mois, des militants de la cause environnementale ont multiplié dans le monde les actions visant à alerter l'opinion publique sur le réchauffement climatique.