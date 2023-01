La difficile décision du thérapeute des Remparts

Quand on demande à Steve Bélanger quel est le plus beau souvenir qu’il conservera de ces 23 saisons passées chez les Remparts, le thérapeute du sport répond avec émotions la conquête de la Coupe Memorial, en 2006.

« Ç’a été une année extraordinaire, pointe Bélanger, un trémolo dans la voix. C’est sûr que lorsque tu te rends jusqu’au bout avec les “boys”, que tu passes huit ou 10 mois avec eux... ça te marque à vie. »

« Quand tu n’as jamais gagné et que tu gagnes finalement, ça reste gravé à vie dans ta mémoire. Tu comprends, ajoute-t-il. Tu rencontres les gars [qui étaient avec toi] et tu as toujours de bonnes histoires à raconter! »

Mais même si Patrick Roy répète que Québec est « all in » cette saison et que Bélanger aurait pu, à nouveau, vivre les émotions fortes d’une grande conquête, il a choisi de relever un nouveau défi à compter de la semaine prochaine.

Crédit-photo: Marcel Tremblay/Agence QMi

Un nouveau rôle parfait

Membre des Remparts depuis la saison 2000-2001, le thérapeute agréé travaillera désormais au département de thérapie du sport de l’Université de Trois-Rivières. Il sera responsable de la clinique universitaire.

Son dernier match avec les « Diables rouges » sera celui de samedi, quand Québec recevra les Olympiques.

À 51 ans, Bélanger étudie présentement à la maîtrise à l’UQTR. Ce poste « pratique » qu’il vient d’accepter lui convient parfaitement, dit-il, car il aime avoir « les deux mains dedans ».

« Depuis deux ans, j’allais à l’université, assister dans des cours. J’aimais l’interaction avec les étudiants, explique-t-il. Depuis que je suis avec les Remparts, j’ai toujours eu des stagiaires. J’aime leur montrer la vraie vie. »

C’est d’ailleurs l’un d’eux, Félix-Antoine Lavoie, qui remplira désormais les grandes chaussures de son mentor. Un mentor qui l’épaulera à distance, au besoin, jusqu’à la fin de la campagne. Car « passer la rondelle en quelques semaines » n’était pas facile.

« La moitié de ma vie »

Cette grande décision n’a pas non plus été facile à prendre, soulève Bélanger. « Les Remparts, ce sont presque la moitié de ma vie. J’ai 51 ans et j’en étais à ma 23e saison. C’est déchirant de partir. »

Crédit-photo: Marcel Tremblay/Agence QMi

Le possible départ de Patrick Roy au terme de la campagne « a peut-être eu une petite influence dans [son] choix », reconnaît le vétéran.

« Ce n’est pas l’élément principal, cependant. C’est la première personne à qui j’en ai parlé. Les deux, au fil des années, on avait développé une complicité, on se connaissait, on savait où on s’en allait », sourit-il.

Pour Bélanger, le plus dur, ce sera toutefois de quitter « la game ».

« C’est là que ça se passe! Sûrement que je vais venir faire un petit tour de temps en temps... C’est sûr que ça va me manquer. Mais à quel point est-ce que je vais m’ennuyer? Je vais pouvoir vous le dire dans quelques mois! »

Près d’un quart de siècle de souvenirs

En 23 ans chez les Remparts, Steve Bélanger a vu passer des centaines des joueurs. Il a gagné la Coupe Memorial. Et bien sûr, il a traité des blessures sérieuses. À quelques jours d’entamer une nouvelle étape de sa carrière, le thérapeute du sport s’est confié sur les moments et les gens qui l’ont marqué à Québec.

Crédit-photo: Marcel Tremblay/Agence QMi

Les moments stressants, vite oubliés

« Les moments stressants, on les oublie, dit Bélanger. Pour moi, ce n’est pas au hockey qu’ils sont survenus, mais dans d’autres événements. Au hockey, il y a eu Mikael Tam [qui a été pris de convulsions après avoir été frappé à la tête par le coude de Patrice Cormier], sauf que je n’étais pas là, j’étais à l’école. Il y a aussi eu Kurt Etchegary [qui a été opéré au coeur], mais lui, il avait eu une condition spéciale. Il n’est pas tombé sur la glace. Ç’aurait pu devenir une urgence médicale si on n’avait pas été proactifs. »

Discret, mais intense derrière le banc

Steve Bélanger est un homme discret. Mais il était capable d’être intense derrière le banc quand il croyait que la situation s’y prêtait. Au point d’être parfois expulsé d’un match, comme c’est arrivé cette saison. « J’étais dans la “game”. On veut gagner. Alors c’était sûr que j’étais dedans. »

« Radu », le meilleur et plusieurs bons gars

« Le meilleur joueur de hockey que j’ai vu pour les Remparts, c’est “Radu”. Un mille en avant! Mais il y a eu d’autres bons gars, comme Robert Pearce. Il était souvent blessé, alors on avait développé quelque chose. Je pense aussi à Charle Truchon, Brent Aubin, Marc-Édouard [Vlasic]. Il ne disait pas un mot, mais il est rendu à quoi, 1200 matchs dans la LNH? »

Les bons mots de son patron

Le départ de Bélanger marque aussi la fin d’une époque pour son patron, l’entraîneur-chef et directeur général Patrick Roy. « Quand il me l’a annoncé, on voyait que ce n’était pas une décision facile. Il avait le logo des Remparts tatoué sur le coeur. [...] Il s’est donné coeur et âme pour nous au fil des années. Ce que j’aimais de Steve, c’est qu’il comprenait son rôle et qu’il a toujours protégé les joueurs, ce qui est vraiment important pour notre organisation. »