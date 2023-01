La présidente du fan-club de Céline Dion amusée par le palmarès du Rolling Stone

Au lendemain de la controverse autour de l’absence de Céline Dion dans le palmarès des 200 meilleurs chanteurs et chanteuses de tous les temps du magazine Rolling Stone, Line Basbous, président des Red Heads, le fan-club de la star originaire de Charlemagne, dit être amusée par la situation.

«Je suis très amusée. On adore ça, nous, lorsque Céline fait parler d’elle», a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Pour Line Basbous, cette controverse arrive à un bon moment. Le soulèvement planétaire provoqué par ce classement a un effet de grosse dose d’amour à l’endroit d’une Céline qui vit présentement des moments difficiles liés à son état de santé.

«Nous sommes très fiers des réactions, du soulèvement populaire et du contrecoup générés par ce palmarès. C’est une grosse dose d’amour», a-t-elle fait savoir, lors d’un entretien téléphonique.

Line Basbous ne crie pas au scandale. Elle ne comprend pas, toutefois, cette absence, soulignant aussi l’absence de Madonna dans ce palmarès et la présence de chanteuses qui n’ont peut-être pas leur place dans ce classement.

«On ne peut pas passer à côté de Madonna et de Céline Dion. La seule explication possible, pour moi, c’est que c’est tout simplement un oubli. Ça fait de ce classement, quelque chose de pas très crédible et ça fait perdre de la légitimité à Rolling Stone qui n’est plus du tout une référence», a-t-elle indiqué.

Elle ajoute que le magazine américain a un petit côté snobinard.

«Céline a, pendant sa carrière, été snobée par les bien-pensants et les intellectuels de la musique. Ce fut le cas pendant une bonne dizaine d’années», a-t-elle fait remarquer, précisant la popularité de Céline, autant aux États-Unis, avec sa résidence à Las Vegas et ailleurs sur la planète est immense.

Avec un sourire dans la voix, Line Basbous trouve comme explication un palmarès qui aurait été rédigée par un ou une stagiaire.

«Ce que je retiens, depuis hier, c’est cette énorme vague d’amour planétaire à l’endroit de Céline. Ça met échec et mat le palmarès de Rolling Stone», a-t-elle laissé tomber.

Trente-six heures après la publication de cette liste, le magazine spécialisé n’a émis aucun commentaire ou formulé de déclaration concernant l’absence de Céline de son palmarès publié le 1er janvier.

Bâti par l’équipe de Rolling Stones et ses collaborateurs, ce palmarès a été construit à partir de l’originalité, de l’influence, de la profondeur du catalogue et de l’étendue de l’héritage musical des chanteurs et chanteuses. On précise qu’il n’est pas centré sur la qualité des voix et les prouesses vocales.