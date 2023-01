La Ricardo de Dolbeau-Mistassini partage la recette de son succès

Chantale Simard, passionnée de cuisine originaire du Lac-Saint-Jean, publie quotidiennement des vidéos sur les réseaux sociaux afin d’aider les gens qui sont moins habiles derrière les fourneaux ou encore inspirer ceux qui aiment mettre la main à la pâte.

Vous avez probablement vu passer sur les réseaux sociaux, la fameuse page « Les Recettes de Chantale » qui gagne en popularité depuis maintenant 10 ans.

« Je “polluais” mon Facebook en mettant beaucoup de recettes et un moment donné, quelqu’un m’a suggéré de m’ouvrir une page de recettes », se souvient-elle.

Archives TVA

C’est ce qu’elle a fait, le 16 janvier 2013, avec l’aide de son conjoint qu’elle appelle affectueusement son Mario.

« Elle se filmait et je lui aie offert un moment donné de la filmer. On a commencé tranquillement pas vite de même et au fil des ans, je suis rendu le caméraman officiel », admet M. Gagnon.

Sa page Facebook a maintenant franchi le cap des 27 000 abonnés. Chantale était loin de se douter qu’un simple partage de passion pouvait prendre une telle proportion avec les médias sociaux.

«Je reçois des commentaires de plein de monde, autant des jeunes couples en appartement que des “’madames” de mon âge qui n’ont jamais fait de béchamel ou épaissi une sauce, qui ne savent pas comment faire et qui me disent qu’elles ont appris ça avec moi », a-t-elle expliqué.

Un peu partout dans le monde

Chantale Simard est connue un peu partout au Québec, en Ontario et même dans plusieurs pays grâce aux recettes de Chantale.

« Des fois je me dis, voyons donc, je suis en France, je suis en Belgique, je suis en Europe », s’est-elle extasiée.

Archives TVA

Son accent du Lac-Saint-Jean donne parfois du fil à retorde à ses abonnés qui ne comprennent pas toujours ses expressions.

« Des fois il y en a qui me disent qu’ils ont de la misère avec mon accent du Lac-Saint-Jean. Des fois il y a des expressions que les gens ne savent pas du tout ce que ça veut dire », a avoué Chantale.

De génération en génération

En plus de donner des idées de recettes de son cru, elle en partage quelques-unes issues du noyau familial. En 1994, sa famille a publié quelques exemplaires du livre Les secrets culinaires de la famille Simard.

« C’est des recettes de mes grands-mères, de mes tantes. C’est des recettes que j’utilise au quotidien. On en a plein des recettes sur Internet, mais c’est l’fun d’avoir des recettes de notre famille », a admis Mme Simard.

Elle en partage d’ailleurs quelques-unes sur sa page.

Archives TVA

« Tant mieux si je transmets juste ça, juste le plaisir de cuisiner », a-t-elle poursuivi.

Une passion qu’elle transmet aussi aux petits de sa garderie, qu’on peut voir à l’occasion dans ses vidéos.

« Demandez à mon Alexis qui a 4 ans comment on fait un gâteau. Alexis, il va te le dire qu’il faut de la farine, du beurre, des cocos. Ils le savent ce qu’on met dans un gâteau parce que je les fais participer », a-t-elle détaillé.

Il n’y a pas que sa passion qui est contagieuse, sa bonne humeur aussi!