Le destin tragique de Whitney Houston

Considérée comme l’une des chanteuses les plus talentueuses de son époque, Whitney Houston a connu de très grands succès, mais également de terribles drames et une fin tragique. Conjoint violent, descente dans l’enfer de la drogue, problèmes financiers font partie du lot. Dans sa biographie écrite par le journaliste, Mark Bego, on comprend que derrière sa vie glamour sous les projecteurs, les drames se sont multipliés, jusqu’à sa mort tragique.

La chanteuse adulée de par le monde qui a multiplié les succès avait tout ce qu’il fallait pour être heureuse disait les uns et les autres. Celle que l’on surnommait, The Voice qui s’est fait connaître avec des succès planétaires dont I Wanna Dance with Somebody et I Will Always Love You, s’est retrouvée à la tête des palmarès du monde entier.

Née en 1963 au New Jersey dans une famille de musiciens, Whitney Houston voulait suivre les traces de sa mère qui chantait dans la chorale gospel de l’église baptiste de son quartier de Newark. On reconnaîtra très tôt le talent vocal exceptionnel de l’enfant dès l’âge de 11 ans, alors qu’elle fait son premier tour de chant solo.

Photo d'archives, AFP

C’est le producteur Clive Davis qui voit en elle tout son potentiel et son talent exceptionnel et misera sur l’enfant pour en faire une vedette internationale.

Déjà, en 1985, son premier album est vendu à 25 millions d'exemplaires dans le monde. Autre moment marquant, son rôle dans le film, The Bodyguard aux côtés de Kevin Costner qui sera déterminant dans sa carrière. Non seulement le film est un succès, engendrant plus de 400 millions de dollars américains au box-office, mais la bande sonore qu’elle interprète se vend à plus de 40 millions d’exemplaires à travers le monde. Oui Whitney avait tout pour réussir.

On la verra à diverses occasions aux côtés de Céline Dion, Cher, Michael Jackson, Mariah Carey, Beyoncé et plus autres grands noms de la chanson.

Une fin tragique

C’est principalement après s'être mariée avec Bobby Brown, un rappeur alcoolique, toxicomane et violent que les problèmes ont débuté pour Whitney. Elle aussi a sombré dans l’univers de la drogue. Pire encore, elle ne respectait plus ses engagements professionnels et, peu à peu, sa voix a perdu son lustre au point où la magie des débuts a disparu.

La diva internationale qui a vendu 170 millions d'albums est même devenue une personne agressive toujours aux prises avec une accoutumance à la drogue. Elle sera même arrêtée pour possession de marijuana à l’aéroport d’Hawaï. La déchéance est proche.

Puis est venu un temps où sa voix a déraillé en plein spectacle. Les choses ont empiré pour elle et les critiques ne lui ont pas fait de cadeau.

Face à l’échec, elle décidera de rompre avec son mari après 14 ans de vie commune espérant un retour sur scène. Mais sa dernière tournée mondiale sera un terrible échec. Souffrait d'une infection des cordes vocales, elle se voit obligé d’annuler de nombreux spectacles.

De surcroît, la chanteuse qui avait gagné des dizaines de millions de dollars est ruinée et confrontée à la faillite. Sa résidence d'Atlanta fait l’objet d’une saisie par le fisc américain pour dette impayée.

Sa santé tant physique que mentale sera fragilisée et elle deviendra également dépendante aux médicaments.

C’est en février 2012 à l’âge de 48 ans que Whitney Houston est retrouvée morte dans sa baignoire dans une suite du Beverly Hills Hilton Hotel à Beverly Hills. Des médicaments ont été retrouvés près d’elle. Ce soir-là, elle devait participer à une fête en son honneur, la veille de la cérémonie des Grammy Awards.

La version officielle indique que Whitney Houston s’est noyée en raison d’une maladie cardiovasculaire. La cocaïne et l’alcool consommés la veille de sa mort pourraient également être à l'origine de sa mort. Mais des doutes subsistent.

La mystérieuse mort de sa fille

Aussi incroyable que cela puisse paraître, sa fille unique, Bobbi Kristina, a elle aussi connu une fin tragique. Elle est morte trois ans plus tard dans son bain comme sa mère en 2015.

Certains vont même faire des parallèles entre deux morts suspectes qui se sont terminés de la même manière, pointant du doigt un coupable. C’est notamment l’ex-mari de la chanteuse, Bobby Brown, qui estime que l’ex-fiancé de sa fille, Nick Gordon, serait le responsable de la mort tant de Whitney que de sa fille Bobbi Kristina, toutes deux mortes de la même façon dans une baignoire. Nick Gordon aurait préparé un cocktail composé de plusieurs substances. La jeune fille aurait bu un cocktail toxique qui l’aurait rendue inconsciente. Nick Gordon lui aurait ensuite plongé la tête dans une baignoire d'eau froide. La jeune femme a passé six mois dans le coma avant de mourir à l'âge de 22 ans.

Et si sa mort la mort de Whitney n’avait pas été un accident, pas plus que celui de sa fille ? On se questionne encore.

Whitney Houston

Une vie fabuleuse et tragique

Mark Bego

Les Éditeurs réunis

331 pages

Capture d'écran Les Éditeurs Réunis

L’auteur américain, Mark Bego, qui est aussi journaliste a fait paraître une soixantaine d’ouvrages sur l’univers de la musique dont les biographies de Cher, Madonna, Michael Jackson, Elvis Presley, Elton John et Aretha Franklin.