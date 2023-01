Le prince Harry veut se réconcilier avec le prince William et le roi Charles III

Le prince Harry tient à se réconcilier avec son frère, le prince William, et son père, le roi Charles III.

Dans la bande-annonce d'une interview avec le journaliste d'ITV Tom Bradby publiée lundi (2 jan. 23), le duc de Sussex a révélé qu'il souhaitait recréer des liens avec sa famille. Cependant, à l'en croire, son frère et son père n'ont «montré aucune volonté de se réconcilier».

Le prince de 38 ans a évoqué les tensions qui existent entre eux à la suite de sa décision, et celle de sa femme Meghan, duchesse de Sussex, de démissionner de leur poste de membres de la famille royale au début de l'année 2020 et de déménager aux États-Unis.

Dans la série documentaire Harry & Meghan, qui est sortie le mois dernier sur Netflix, le couple princier a affirmé avoir été victime de harcèlement et ne pas avoir été soutenu alors qu'ils vivaient au Royaume-Uni. «Je veux une famille, pas une institution, a-t-il déclaré lors de la discussion. Ils pensent qu'il vaut mieux nous garder d'une manière ou d'une autre comme les méchants.»

Dans la bande-annonce d'une interview à venir pour CBS, il a allégué qu'il avait été «trahi» par sa famille à la suite de «briefings, fuites et diffusion d'histoires contre (lui) et (sa) femme».

«La devise de la famille est "ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer", mais ce n'est qu'une devise», a-t-il déclaré à Anderson Cooper, présentateur de 60 Minutes. «Ils alimentent ou ont une conversation avec (un) correspondant, et ce correspondant reçoit littéralement des informations sur un plateau et écrira l'article, et en bas de celui-ci, ils diront qu'ils ont contacté le palais de Buckingham pour plus de commentaires. Mais toute l'histoire est commentée par Buckingham Palace. Donc, quand on nous dit depuis six ans : "Nous ne pouvons pas publier de déclaration pour vous protéger", mais que vous le faites pour d'autres membres de la famille, il y a un moment où le silence est une trahison.»

Les deux interviews seront diffusées le 8 janvier, soit deux jours avant la publication de l'autobiographie du prince Harry, intitulée Spare.

Buckingham Palace n'a toujours pas réagi aux nouveaux propos du prince Harry.