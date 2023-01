Lettre d’encouragement

Je vous écris pour vous faire part de la blessure que vous m’avez causée quand vous avez confié que vous mettiez une croix sur Dieu parce qu’il n’aurait jamais répondu à vos prières. Des milliers de Québécois auraient pu dire la même chose, ayant été abusés par le clergé catholique romain. Je suis un aîné de 68 ans qui est croyant, qui pense que Dieu est bon et qu’il veut notre bonheur.

Le problème, c’est que le clergé a rendu incompréhensible et invivable le christianisme au quotidien. Pas étonnant qu’être abusé par ce clergé a produit de nombreux agnostiques et athées au Québec. Mais croyez-moi, Madame, le christianisme est vivable et bien en santé dans de nombreux pays, comme en Amérique latine par exemple.

Je crois que le problème, c’est que vous n’avez jamais pu faire un cheminement personnel où Dieu vous attend dans toute sa bonté et son amour. Croyez-moi, Dieu est beau, grand et aimant. Ce Dieu qui fait dire de la bouche de Jésus qu’il est doux et humble, donc rien à voir avec la doctrine catholique qui détruit la conscience, par l’immense culpabilité qu’elle charrie.

Ce n’est pas parce que Dieu ne vous a pas répondu qu’il n’existe pas dans toute sa beauté et sa grandeur. Je vous conseillerais une approche de la Bible avec un conseiller bienveillant à votre égard. C’est une des façons de rencontrer un Dieu bon, bienveillant et aimant.

C’est vraiment dommage tous ces dégâts causés par un clergé malsain, avec des conséquences pour de nombreuses générations. Si vous souhaitez en savoir plus sur une démarche qui produit de bons fruits, n’hésitez pas à me contacter à l’aide de mon adresse courriel. Le Seigneur vous bénisse et vous montre toute sa bienveillance.

Michel Gaudette, historien

Votre affirmation selon laquelle « j’aurais confié que j’avais mis une croix sur Dieu parce qu’il n’aurait pas répondu à mes prières » est fausse. J’ai simplement dit que j’étais agnostique depuis que je m’étais rendu compte à quel point les religions étaient sources de conflits inutiles, alors qu’elles devaient être à la base des sources de paix et d’amour. Sans compter que les trois religions monothéistes (christianisme, judaïsme et islam) sont basées sur des légendes similaires, toutes trois moyen-orientales, alors que nos ancêtres pratiquaient la religion celtique qui est une religion animiste. Cherchez l’erreur ?

Toutes les religions sont acceptables et vous avez pleinement le droit de croire en ce que vous voulez. Mais ce qui est moins acceptable à mes yeux, c’est quand un croyant tente d’imposer sa religion aux autres, sous prétexte que c’est la seule vraie.