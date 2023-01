Marie-Pier Desharnais grimpe au sommet de l’Antarctique

La Québécoise Marie-Pier Desharnais a complété la première étape de son périlleux voyage d’alpinisme en Antarctique en atteignant le sommet du mont Vinson, à 4892 mètres d’altitude et point culminant du continent, lundi.

En raison de conditions très favorables, la femme de 37 ans n’a eu besoin que trois jours pour réussir cet exploit, malgré les températures avoisinant parfois les -36 degrés Celsius.

«Je me porte très bien même si j’ai ressenti beaucoup de fatigue sur ce sommet. Les paysages sont imprenables et le sentiment au sommet en fut un d’extrême gratitude. Le continent glacé est magique et surréel», a dit Marie-Pier à partir du camp en haute altitude (3 800 m), selon un communiqué.

Elle se tournera maintenant vers le mont Sidley, au cours des prochains jours, et ensuite vers le Delani, sommet de l’Alaska, pour compléter sa quête de grimper les sept plus hauts sommets montagneux et sept plus hauts sommets volcaniques des sept continents.

«Ce sera l’aboutissement de huit ans après avoir tout investi mon énergie et mes économies», avait-elle révélé au «Journal de Québec» avant de partir pour l’Antarctique.