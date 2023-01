Opération Nez Rouge: plus de 26 000 raccompagnements pendant les Fêtes

Pendant plus d’un mois, les bénévoles de l’Opération Nez Rouge ont effectué plus de 26 000 raccompagnements à travers le Canada.

La mission des bénévoles mobilisés était de rendre les routes plus sécuritaires pendant cette période festive.

C’est au Québec que l'opération a encore une fois été la plus populaire. Plus de 18 000 personnes ont bravé les conditions hivernales et ont ainsi pu réaliser 20 756 raccompagnements à travers la province.

«Je suis heureux de voir cette implication, qui contribue à rendre les routes du Québec plus sécuritaires. Grâce à vous, la population québécoise a pu profiter d’un raccompagnement en toute sécurité durant le mois de décembre et je vous en remercie sincèrement», a affirmé Denis Marsolais, président d’honneur de la 39e campagne et président-directeur général de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), par voie de communiqué.

Ce sont 74 communautés à travers le pays qui ont participé à l’action, du 25 novembre au 31 décembre 2022.