Plateau – Mont-Royal: des coups de feu tirés sur un immeuble à logement

Des coups de feu ont été tirés de l’extérieur sur un édifice à logements de l’arrondissement Plateau – Mont-Royal, dans la nuit de lundi à mardi.

Plusieurs appels ont été logés au 911 vers 00 h, rapportant des coups de feu rue Villeneuve et avenue du Parc, d’après Mariane Allaire Morin, porte-parole du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).

Les policiers ont trouvé sur place des douilles, ainsi que des impacts de projectiles sur le bâtiment.

Aucun des quatre résidents n’a été blessé et aucune arrestation n’a encore été réalisée.

La scène a été protégée et des enquêteurs du SPVM, ainsi que l’unité canine, se sont rendus sur place pour déterminer les causes et circonstances de l’accident.