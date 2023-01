«Quand les murs tombent» sur CASA: rénover en couple, un sport extrême

Six couples se lancent dans des rénovations majeures dans la nouvelle émission «Quand les murs tombent» de CASA.

Dans le cadre de cet exercice périlleux pour bien des amoureux – plus de 30 % des couples se séparent pendant ou après d’importants travaux –, le comédien Mathieu Baron et la designer Paule Bourbonnais accompagnent tout ce beau monde.

L’idée est de soutenir chaque projet afin qu’il se concrétise, de la confection des plans jusqu’à la touche finale. Très dynamique dans les émissions visionnées par l’Agence QMI, Paule Bourbonnais prend les couples en main, cherchant à comprendre leurs besoins et à faire concorder le tout avec leur budget. Au cours du processus, les protagonistes se confient à elle et à Mathieu, l’émission misant sur l'humain et ses émotions.

En entrevue, le comédien parle justement d’«un projet un peu différent des autres», car celui-ci emprunte au format documentaire. «J’étais là pour rencontrer les couples et comprendre comment ils passent à travers des rénovations majeures», a-t-il dit à l’Agence QMI.

«Mon mandat, c’était plus le côté humain que les travaux en tant que tels. J’ai besoin de ça, c’est surtout ça qui m’allume. Je suis le gars qui pose des questions.» Dans l’émission, on verra donc les hauts et les bas vécus par chaque couple.

En toute honnêteté, Mathieu Baron avoue qu’il n’est pas ferré en rénovation ni même habile avec un marteau. «Je préfère l’animation et le produit final, après les rénos», a-t-il dit avec le sourire.

Pandémie oblige, des enjeux liés à la rareté et aux coûts élevés des matériaux de construction affectent le processus de rénovation des différents projets.

Entre le jeu et l’animation

Mathieu Baron multiplie les animations depuis quelques années. On peut le voir piloter la compétition culinaire «Chefs de bois» – la troisième saison a été tournée l’automne dernier et sera disponible sur Vrai en 2023 (la première saison sera diffusée sur Zeste dès le 6 janvier, à 22 h, et la deuxième sera proposée à TVA au printemps) –, et il enchaîne les émissions de rénovation sur plusieurs chaines.

On peut également le voir jouer un policier honnête et droit dans la quotidienne judiciaire «Indéfendable», à TVA, loin de son rôle de Nick Romano, l'enquêteur ripou de «District 31».

«Maxime est charismatique, fidèle et il est là pour son monde. Il va se passer deux-trois trucs qui vont venir le tourmenter un peu et le travailler émotionnellement parlant», a révélé Mathieu Baron. Son personnage enquêtera notamment sur la tentative de meurtre perpétrée contre Me Legrand (Martin-David Peters) lors du dernier épisode diffusé avant les Fêtes.

Mathieu Baron sera aussi dans la deuxième saison de la comédie noire «La confrérie», tournée à Québec et diffusée à compter du lundi 9 janvier, à 19 h 30, sur Noovo.

Produits par Avanti-Toast, en collaboration avec Québecor Contenu, les 10 épisodes de «Quand les murs tombent» seront relayés chaque mardi, à 20 h, dès le mardi 3 janvier sur CASA.

Aussi dans «50 façons de tuer sa mère» sur UNIS TV

On pourra aussi voir Mathieu Baron dès le 5 janvier, à 19 h 30, dans la deuxième saison de «50 façons de tuer sa mère» sur UNIS TV, rendez-vous dans lequel il fait tout pour déstabiliser celle qui lui a donné la vie.

«On fait des activités hors du commun partout au Canada, ma mère et moi. C’est assez cocasse et il s'agit de souvenirs gravés à tout jamais dans nos mémoires. Ce sont des activités, on ne se le cachera pas, que je n’aurais probablement jamais faites avec elle.»

Au programme, notamment: rallye en dérapage contrôlé sur la neige, trapèze volant au cirque, balade en fatbike, deltaplane et escalade de parois à Banff, en Alberta.