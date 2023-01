Québec: le temps gris et nuageux se poursuit mardi

Le temps gris et neigeux se poursuivra encore mardi dans la province, avec des températures avoisinant 0 pour la majorité du Québec.

Les Îles-de-la-Madeleine pourront cependant jouir de quelques rayons de soleil intermittents, tout comme une partie de l’est du Québec, qui devra également faire avec quelques averses de neige. Les températures atteindront -3 et +2 degrés Celsius, respectivement.

Le centre du Québec alternera entre nuages et averses de neige, quand le mercure atteindra 0 degrés à Québec, +1 en Mauricie, +2 en Beauce, et +4 en Estrie.

L’ouest sera bien moins chanceux avec un ciel majoritairement nuageux, parsemé de quelques averses dans la région de Montréal. Les températures avoisineront +2 en moyenne pour la majorité, mais l’Abitibi-Témiscamingue pourrait voir son mercure descendre jusque -2 degrés.

Le nord et l’extrême nord de la province devraient recevoir de la neige mardi, avec en moyenne 2 cm attendus pour le nord. Les températures descendront sous la barre des -10 degrés, pouvant atteindre les -20 dans certains endroits, alors que l’extrême nord devra s'attendre à un mercure moyennant -15 degrés, au plus chaud de la journée.