Red Sox: Une saison de plus pour Rafael Devers

Les Red Sox de Boston auraient consenti une prolongation de contrat d’un an à leur joueur de troisième but Rafael Devers, mardi.

C’est ce qu’a rapporté le réseau ESPN. En apposant sa signature au bas de ce pacte d’un an et 17,5 millions $, l'athlète étoile de 26 ans évitera une séance d’arbitrage salarial.

La formation bostonnaise chercherait d’ailleurs à trouver un terrain d’entente à long terme avec Devers, qui porte les couleurs des Red Sox depuis la saison 2017. Il pourrait tout de même atteindre l’autonomie complète après la campagne 2023.

La saison dernière, Devers a présenté une moyenne au bâton de ,295 en 555 présences sur le marbre. Il a produit 88 points et cogné 27 longues balles en 2022.

Le Dominicain, qui n’a jamais été repêché, a participé deux fois au match des étoiles. Il a maintenu une moyenne de ,283 en 689 matchs en carrière.

Le directeur général des Red Sox, Brian O’Halloran, a connu un été des plus mouvementés. Il a été incapable de conserver les services de ses joueurs clés Xander Bogaerts et Nathan Eovaldi, mais a pallié leur perte en acquérant Corey Kluber, Kenley Jansen, Chis Martin, Joely Rodriguez, Justin Turner et Masataka Yoshida.

L’équipe du Massachusetts a connu une saison 2022 de misère, terminant au dernier rang de la section Est de l’Américaine en vertu d’un dossier de 78-84.