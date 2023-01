Trois endroits où dormir une bulle transparente au Québec

Dormir dans une tente-bulle transparente, c’est comme dormir à la belle étoile, mais sans les petits désagréments d’une nuit dans la nature sauvage. Il existe différents endroits au Québec où on peut vivre cette expérience romantique, parfois même en plein hiver. Voici une petite sélection.

À Saint-Calixte, dans la forêt de Lanaudière

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DE HÉBERGEMENT LES PIEDS SUR TERRE

Le site d’hébergements insolites Les pieds sur terre offre la location de bulles translucides pour les couples, mais aussi pour les petits groupes. En tout, quatre bulles attendent les visiteurs, dont une nouvelle appelée Orion. Disponible depuis l’été 2022, elle a un look plus moderne que ses voisines et est accrochée à une mini-cabane avec cuisine et salle de bain.

À noter que tous les hébergements des Pieds sur terre (qui incluent aussi des maisons d’elfe et de hobbit!), ont leur jacuzzi extérieur privé et un petit côté rustique!

- Bulles en location même en hiver

- À partir de 190 $ par nuit (bulle pour 2) ou 280 $ (bulle pour 4 adultes ou pour famille)

- Infos: hebergementlespiedssurterre.com

À Sacré-Cœur, au bord du fjord du Saguenay, sur la Côte-Nord

À 20 minutes de Tadoussac, Canopée Lit est un site de glamping enchanteur qui offre 14 bulles et cabanes en forêt. Ses bulles transparentes, installées sur des plateformes intimes, peuvent accueillir de deux à quatre personnes. Elles ne sont disponibles qu’en été. Pour un séjour d’hiver, il faut opter pour les cabanes, qui sont dotées de dômes vitrés au plafond qui permettent eux aussi d’admirer les étoiles.

- Bulles en location en été seulement (de fin mai à fin septembre)

- À partir de 214 $ par nuit, déjeuner compris

- Infos: canopee-lit.com

À Sainte-Luce, près du fleuve, dans le Bas-Saint-Laurent

Sur le site du camping La Luciole de Sainte-Luce-sur-Mer, il est possible de séjourner dans des «bulles-rêve» à quelques pas du Saint-Laurent et de la plage. Moitié opaques, moitié transparentes, ces bulles offrent à la fois de l’intimité et une vue sur l’extérieur boisé. Elles sont équipées comme des prêt-à-camper et sont installées non loin de toutes les commodités du camping.

- Bulles en location en été seulement

- Prix pour 2023 à venir

- Infos: bulles-reves.ca ou airbnb.ca