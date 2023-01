Un ancien de la LNH avec les Lions

Le Québécois Pierre-Luc Létourneau-Leblond a paraphé un contrat avec les Lions de Trois-Rivières, mardi.

L’attaquant compte une expérience de 41 parties dans la Ligue nationale de hockey, lui qui a connu de brefs passages avec les Devils du New Jersey, les Flames de Calgary et les Penguins de Pittsburgh entre 2008 et 2014.

Il s’agira d’une deuxième expérience pour Létourneau-Leblond avec les Lions, car il a joué un match avec le club-école du Canadien de Montréal dans l'ECHL en 2021-2022.

La formation de Trois-Rivières a aussi offert des ententes aux attaquants Olivier Ouellet et Matthew Barron. Le premier évoluait jusqu’à tout récemment dans la LHSAAAQ et a participé au dernier camp d’entraînement de l’organisation trifluvienne. Le second a joué pour les Thunderbolts d’Evansville dans la SPHL. Il a aussi disputé quatre matchs avec le Fuel d’Indy, dans l'ECHL, cette saison.

Les Lions renoueront avec l’action mercredi, alors que les Mariners du Maine seront de passage au Colisée Vidéotron.