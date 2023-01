Une nouvelle pépite pour les Flyers?

Lorsque Carter Hart s’est blessé, rien ne laissait augurer que les Flyers de Philadelphie, déjà en difficultés, allaient enchaîner les victoires. Pourtant, la recrue Samuel Ersson a pris les choses en main devant la cage avec trois victoires en cinq jours.

Modeste choix de cinquième ronde de l’équipe en 2018, le Suédois de 23 ans n’avait préalablement amorcé qu’un seul match dans la Ligue nationale de hockey (LNH), et c’était le 23 décembre contre les Hurricanes de la Caroline. Il avait alors été retiré du match en troisième période après avoir concédé cinq buts.

Une performance qui n’a certainement pas impressionné l’entraîneur-chef John Tortorella. Mais avec l’absence de Hart, qui a subi une commotion cérébrale, et les déboires de Felix Sandstrom, qui montre une fiche de 1-6-1 après avoir décroché le rôle de second au camp d’entraînement, les options manquaient.

Or, Ersson a bien fait, s’améliorant à chaque sortie. Il a tout d’abord donné trois buts sur 28 tirs aux Sharks de San Jose, jeudi, avant de céder deux fois sur 29 lancers deux jours plus tard contre les Kings de Los Angeles. Puis, lundi, il a perdu son premier jeu blanc à 40 secondes du sifflet final sur le 29e et dernier tir des Ducks d’Anaheim.

«Je m'adapte encore un peu, mais j'ai senti que le match [de lundi] était mon meilleur match à ce jour, a d’ailleurs analysé le principal intéressé, selon le site officiel de la LNH. Je commence à me sentir plus à l'aise avec les lectures et le rythme du jeu.»

Il est super impressionnant, a d’ailleurs noté l'attaquant Travis Konecny . Il est si calme sur la glace. On dirait qu'il est ici depuis un moment.»

Pas peur

Ce calme est probablement dû au fait qu’Ersson possède déjà un bon bagage professionnel malgré ses 23 ans. Il a notamment été le gardien partant du Brynas IF, en première division suédoise, pendant deux saisons de 2019 à 2021 avant de faire le saut en Amérique du Nord la saison dernière.

Tortorella lui-même a été impressionné par l’approche du jeune homme.

«Il n’a pas peur, a dit le pilote. Il joue, simplement. J’ai trouvé que c’était probablement le match où il a paru le plus calme. Il a fait quelques arrêts-clés. Oui, il a été bon, il a très bon joué.»

Il s’agit seulement de la troisième séquence de trois victoires de l’équipe cette saison après les trois premiers matchs de celle-ci. Les Flyers sont donc avant-derniers dans la section métropolitaine en vertu d’un dossier de 14-17-7.

Après cet excellent voyage en Californie, ils seront de retour en Pennsylvanie jeudi pour accueillir les Coyotes de l’Arizona.