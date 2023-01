Une policière aide une immigrante turque à accoucher

Une policière qui se trouvait au bon endroit, au bon moment, a accompagné une femme d’origine turque en salle d’accouchement pour l’aider à comprendre les médecins qui devaient procéder rapidement à une césarienne.

« C’était stressant, je n’avais jamais fait ça ! Mais quand j’ai vu l’incompréhension dans ses yeux, j’ai compris que j’étais comme sa bouée de sauvetage dans ce moment particulièrement difficile », raconte Seida Kaya.

L’agente du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) était loin de se douter de ce qui l’attendait le 15 juillet dernier lorsqu’elle s’est initialement rendue au CHU Sainte-Justine avec un collègue.

Alors qu’elle patientait pour un dossier lié à la DPJ, on a annoncé à l’interphone de l’établissement qu’on recherchait un interprète turc « sur-le-champ » en salle d’accouchement.

« Je me suis dit que si j’avais été dans sa situation, j’aurais aimé avoir quelqu’un pour m’aider. De ne rien comprendre alors qu’on s’apprête à donner la vie, ça doit être inimaginable », lance la jeune femme de 25 ans.

Un moment « très émouvant »

Née de parents d’origine turque, Mme Kaya s’est alors précipitée pour offrir son aide à la future maman, après s’être assurée qu’elle pouvait quitter son poste.

Elle a d’abord servi d’intermédiaire entre les médecins et la patiente pour expliquer la procédure liée à la césarienne que cette dernière devait subir. Mais on lui a rapidement demandé si elle pouvait rester auprès de la dame durant son accouchement.

« Ça s’est super bien passé, assure l’agente de police. J’ai assisté à toute la scène, ça a été un moment très émouvant, très beau. »

L’intervention a d’ailleurs fait grand bruit au sein du SPVM, qui l’a félicitée pour l’altruisme dont elle a fait preuve, alors qu’elle venait à peine de se joindre à l’organisation.

« C’était la première fois que j’étais témoin d’une situation du genre et je ne peux que saluer le dévouement de l’agente Kaya dans cette affaire », souligne sa superviseure, Valéry Plante.

Un bébé en pleine santé

Quelques jours après l’accouchement, Seida Kaya est allé rendre visite à la mère et à l’enfant qu’elle a aidé à mettre au monde. Elle a alors pu prendre dans ses bras la petite Zumera Mina, en pleine santé, quelques instants avant de retourner travailler.

Photo fournie par le Service de police de la ville de Montréal

« Sa mère m’a dit qu’elle était infiniment reconnaissante et qu’elle ne savait pas comment me rendre la pareille. Mais moi, j’étais seulement fière et contente d’avoir pu lui venir en aide ! », souligne la policière.

Elle comptait d’ailleurs aller rendre visite à nouveau à la petite famille durant le temps des Fêtes.