GOTTY, Philippe



Au C H U de Québec- Hôpital St-François d'Assise, le 23 décembre 2022, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Philippe Gotty, époux de madame Nicole Thiffault, fils de feu madame Juliette Bense et de feu monsieur André Gotty. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants André (Andrée Gosselin), Stéphane (Helen Jones), Pascal (Joanne Dutil), Kristina (Vincent Galarneau); ses petits-enfants: Frédérik, Geneviève, Guillaume, Catherine, Simon, Jean-Sébastien, Mathieu et ses arrière-petits-enfants Isabella, Rylie, Chloé et Lya-Rose; sa sœur Anne-Marie ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines du Québec et de la France. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h à 11h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-François-Xavier, Chicoutimi à une date ultérieure. La famille remercie le personnel de l'unité des soins palliatifs de l'hôpital Saint-François d'Assise pour les soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du Cancer : https://support.cancer.ca