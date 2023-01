DUGAS, Baromé



À l'Hôpital l'Enfant-Jésus, le 29 décembre 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Baromé Dugas, époux de feu madame Gertrude Collin (Dugas). Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule jeudi 5 janvier 2023 de 9 h à 11 h.Pour ceux qui ne pourront être présents, la famille vous invite à vous joindre à elle virtuellement, en direct ou en différé, en appuyant sur l'icône " Cérémonie " situé sur l'avis de décès du site web au www.lepinecloutier.com. Il laisse dans le deuil ses enfants : feu Damien (Hélène Crépeault), Damienne (Jean-Guy Couture), Magella (Sylvie Mathurin), Yolande (René Rochette) et Jean-Yves (Josée Turcotte); ses petits-enfants : Johnny (Karine), Yannick (Patricia Roy), Cédric (Cynthia Gagnon), Jonathan, Vanessa (Antoine Gingras Lévesque), Cassandra (Sylvain Bezeau-Leblanc), Mélissa (Simon Olivier Lépine), Michaël (Cynthia Gagnon) et David (Noémie Thériault-Beaulieu); ses arrière-petits-enfants : Marie-Mai, Juliette, Émile, Xavier, Samuel, Kyra-Lise, Anthony, Alexis, Océane, Kayden et Ethan; ses beaux-frères et belles-sœurs: Marie-Rose Collin (Arthur Labbé), Lucienne Collin (feu Henri Joubert); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel soignant de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Veuillez remplacer l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC, G1S 3G3, Tél. : 1-888-939-3333, www.cancer.ca