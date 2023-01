MARQUIS, Marie-Josée



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 26 décembre 2022, à l'âge de 63 ans, est décédée dame Marie-Josée Marquis, épouse de M. Guy Gosselin. Elle demeurait à Québec. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 12h à 13h50.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de St-François-de-l'île-d'Orléans. Elle laisse dans le deuil outre son époux, ses sœurs et ses beaux-frères : Suzie (feu Paul Pomerleau), Édith (Ghislain Gosselin), Fabienne (Pierre Gendreau), Michelle (Stéphane Morasse), Réal Hébert, Richard Hamel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin : Thérèse (feu Robert Imbeau), Laurence (feu Jean-Louis Turcotte), feu Donat (Yolande Brousseau), feu Paul (Jocelyne Lessard), feu Lucien (Colette Dupuis), Émilienne (feu Pierre Hébert), Georgette (Gérard Normand), Yvon (Diane Turcotte), feu Yvette, Murielle Brousseau ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Des remerciements à l'équipe d'Hémodialyse, à l'équipe de la greffe rénale, à l'équipe de cardiologie, plus spécialement au Dr Aude Marceau qui a toujours été là pour elle et à l'endocrinologue le Dr Serge Whittom de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Édifice Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec, (QC) G1J 0H4, par téléphone au 418 525-4385 / www.fondationduchudequebec.org