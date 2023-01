Bianca Andreescu sèchement vaincue à Adélaïde

La Canadienne Bianca Andreescu a été éliminée au deuxième tour du tournoi d'Adélaïde, mercredi, en Australie.

La 46e raquette mondiale a plié l'échine devant la Russe Veronica Kudermetova, quatrième favorite et neuvième joueuse au monde, en deux manches de 6-4 et 6-0. La rencontre n’a duré que 1h19.

Andreescu a tout de même réussi à briser le service de sa rivale à deux reprises en trois tentatives. Toutefois, elle a offert 15 chances de briser à Kudermetova, qui en a profité à six occasions.

La gagnante a été extrêmement efficace lors de ses retours de services, remportant 64,7 % des points sur la première balle de service de l'Ontarienne. Elle a triomphé 59 des 98 points joués au cours du duel.

Au prochain tour, Kudermetova affrontera la gagnante du match entre la Lettonne Jelena Ostapenko, septième favorite, et la Roumaine Irina-Camelia Begu.

À son premier match du tournoi, Andreescu avait vaincu en trois manches l'Espagnole Garbine Muguruza après avoir effectué une remontée spectaculaire.

Fernandez en demi-finale

Au tournoi d’Auckland, Leylah Annie Fernandez a atteint la demi-finale du volet double de cette compétition.

Dans la nuit de mardi à mercredi, la Québécoise et sa partenaire, l’Américaine Bethanie Mattek-Sands, ont battu les Espagnoles Aliona Bolsova et Rebeka Masarova 7-5, 1-6 et 10-5.

Il s’agissait d’un match des huitièmes de finale. Toutefois, l’équipe de Fernandez a bénéficié de l’abandon du duo composé de l’Italienne Elisabetta Cocciaretto et de la Chinoise Wang Xinyu pour passer directement au carré d’as.

Un simple à Auckland, Fernandez sera en action jeudi. Elle se mesurera à l’Autrichienne Julia Grabher dans le cadre de la ronde des 16.