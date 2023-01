Box-office québécois: près de 2 millions $ pour 23 décembre

Après cinq semaines sur les écrans, le long métrage 23 décembre continue de bien faire au box-office. Il a été le troisième film le plus regardé au Québec, lors des fins de semaine de Noël et du jour de l’An, après la suite d’Avatar et Le chat potté : le dernier vœu.

Avec des recettes brutes totalisant 1 859 458$ au 1er janvier, le film est sur le point de fracasser les deux millions au box-office.

La comédie romantique de Noël réalisé par Miryam Bouchard, qui met en vedette Virginie Fortin, François Arnaud, Catherine Brunet, Stéphane Rousseau, Michel Barrette, Guylaine Tremblay et Christine Beaulieu, a attiré plus de gens lors de la fin de semaine du Jour de l’An que lors de celle de Noël.

Elle a amassé 81 392$ les 23, 24 et 25 décembre et 103 902$ les 30 et 31 décembre et 1er janvier.

Le 21 décembre dernier, 23 décembre est devenu le film québécois le plus regardé en 2022 avec 1,4 millions de revenus au box-office québécois.

Au bout du fil, la scénariste India Desjardins n’en revient tout simplement pas de ce succès difficile à prédire.

« On pensait que c’était pour redescendre après Noël, mais ça remonte. Je ne m’attendais pas du tout à ça. C’est inattendu et c’est fou. Les gens s’en parlent et ils vont le voir. Ça fait chaud au coeur », a-t-elle lancé, lors d’un entretien téléphonique.

Un milliard pour Avatar 2

La scénariste reçoit énormément de messages du public, que ce soit par l’entremise des réseaux sociaux et sur la rue.

« Les gens m’écrivent et m’arrêtent dans la rue pour me dire toutes sortes de belles affaires. On m’a beaucoup raconté que les gens restaient dans la salle durant le générique de fin et tapaient des mains autour de la chanson de Beau Dommage. J’ai tellement reçu de beaux messages », a-t-elle fait remarquer.

India Desjardins rappelle qu’elle a longtemps porté ce projet, qu’il y a eu beaucoup d’obstacles et qu’elle est juste tout simplement contente de voir une si belle réponse de la part du public.

« C’est l’fun. Je voulais faire un film lumineux après les deux noëls de pandémie où l’on n’a pas pu se réunir en famille », a-t-elle ajouté.

Avatar: la voie de l’eau est toujours en tête du box-office québécois avec des recettes brutes de 10 142 776 au 1er janvier 2023. On retrouve ensuite, au deuxième rang, Black Panther : longue vie au Wakanda avec des recettes de 5 234 371$). Le long-métrage 23 décembre vient en troisième position.

Le film de James Cameron a fracassé le milliard de dollars de recettes, en 14 jours, à l’échelle planétaire.

Pour le troisième volet, qui devrait être lancé en décembre 2024, le réalisateur introduira une tribu Na’vi méchante dans l’univers de Pandora. Ce qu’il a confirmé dans la publication française 20 Minutes.

« Je désire montrer la tribu Na’vi sous un autre angle. On a seulement vu, jusqu’à maintenant, leurs beaux côtés. Nous allons explorer de nouveaux mondes et faire évoluer l’histoire », a-t-il dit.

Entre le 30 et le 1er janvier, le deuxième volet d’Avatar de James Cameron (1 819 107$), Le chat potté : le dernier vœu (346 045$), 23 décembre (103 902$), Whitney Houston : I Wanna Dance with Somebody (76 138$) et Black Panther : longue vie au Wakanda (64 180$) ont été les films les plus populaires.

On retrouve ensuite Babylone (47 017$), Avalonia : un monde étrange (37 096$), Ô violente nuit (22 212$), La baleine (20 303$) et la Tempête (20 028$).