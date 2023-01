Chassin a tourné la page

Pendant un moment, plusieurs ont cru qu’il traverserait la chambre. Le député caquiste de Saint-Jérôme, Youri Chassin, ne s’en cache pas : la déception de ne pas avoir été choisi au Conseil des ministres n’a pas été facile à digérer, mais jamais l’option d’imiter Claire Samson n’a été envisagée.

« À un moment donné, on le digère puis on tourne la page », a-t-il confié en entrevue.

Réélu le 3 octobre dernier avec 12 800 voix de majorité, deux fois plus qu’à l’élection précédente, l’économiste, qui s’est contenté d’un poste d’adjoint parlementaire pendant son premier mandat, espérait bien accéder enfin à un poste de ministre.

« J’avais des bonnes indications, des gens poussaient pour moi », se souvient M. Chassin.

Le 20 octobre, jour de l’assermentation du Conseil des ministres, il savait qu’il ne serait pas appelé à l’avant. « Il y a un moment, qui a été peut-être plus difficile, personnellement, à vivre, et puis je l’admets. [...] Il y avait une déception. »

Pour lui, il était hors de question d’aller « faire la baboune » à la cérémonie et de vivre sa « déception » en public. Il lui a fallu « quelques jours pour redevenir de bonne humeur ». En refusant toutes les demandes d’entrevues, « la machine à rumeurs » s’est emballée, a-t-il constaté.

L’Appel du pied

« J’ai entendu l’appel du pied qui se passait publiquement », a relaté M. Chassin, en faisant référence au maraudage du chef conservateur, Éric Duhaime. Les deux hommes n’ont finalement jamais eu de conversation. Même s’il est bien connu pour ses idées de droite, Youri Chassin assure que de joindre le PCQ est une possibilité qu’il n’a jamais considérée.

« Je n’ai jamais pensé quitter ma famille politique », a-t-il résumé.

« Peut-être que certains ont été déçus que je ne traverse pas la chambre, mais en toute honnêteté, ça n’a pas été envisagé, ce n’est pas quelque chose qui me ressemble ».

Pourquoi avoir attendu jusqu’à tout récemment pour enfin sortir de son mutisme ? « Avec la fin de l’année vient une espèce d’occasion de faire le bilan », a rétorqué M. Chassin.

« Je pense que c’est intéressant de parler de ce qui s’en vient. Je suis bien enthousiaste », a expliqué le député, qui se dit emballé par le défi que lui a confié le premier ministre, soit celui de réaliser l’engagement de concrétiser deux mini-hôpitaux privés, en tant qu’adjoint parlementaire au ministre de la Santé, Christian Dubé.

« Je suis économiste de formation. [...] En toute honnêteté, je ne m’y attendais pas. »

Public vs privé : un débat sensible

S’il a souvent défendu l’idée de faire davantage de place au privé en santé, il refuse d’être étiqueté comme ses adversaires tentent de le dépeindre.

Il est toutefois conscient qu’il s’agit d’un débat « sensible ». « Parce que les mots “public” et “privé” sont très connotés », considère-t-il. « Il y a des gens qui sont très attachés à l’aspect public en soi, reconnaît le député. [...] Moi, je suis très attaché à l’aspect accessible et qualité. Après ça, que ce soit public ou privé... »

L’échéancier de réalisation de ces deux mini-hôpitaux devrait se préciser en 2023. « On n’a pas remis en question l’engagement électoral : d’ici 2025, on veut que ces deux mini-hôpitaux, un dans l’est de Montréal, un dans la région de Québec, existent et fonctionnent », signale le député.

« On m’a confié une belle mission, un dossier prioritaire important pour le gouvernement, je trouve que c’est une belle marque de confiance. Alors je vais mettre toute la gomme », promet Youri Chassin.