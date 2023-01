Chicoutimi: une voiture chute dans la rivière Saguenay, 2 blessés mineurs

Une jeune conductrice soupçonnée d’avoir eu les capacités affaiblies et son passager s’en tirent avec des blessures mineures après avoir fait une chute de 15 mètres en véhicule pour atterrir dans la rivière Saguenay, à Chicoutimi.

La sortie de route s’est produite mardi vers 22 h dans le secteur du Motel Panoramique, sur le boulevard Saguenay.

Selon le Service de police de Saguenay, le véhicule circulait en direction ouest vers Jonquière lorsque l’automobiliste dans le début de la vingtaine aurait perdu le contrôle à la suite d’un dépassement.

Le véhicule a ensuite percuté un banc de neige qui a eu l’effet d’une rampe de lancement, explique le porte-parole Carl Tremblay.

Il a franchi le garde-fou, pour ensuite faire des tonneaux dans un ravin de 15 mètres et terminer sa course dans le cours d’eau, sur le toit.

«À l’arrivée des policiers, les deux occupants étaient déjà sortis. On parle de blessures mineures. On a demandé l’assistance des pompiers et d’une remorque spécialisée pour extirper le véhicule de sa fâcheuse position», précise M. Tremblay.

Les deux occupants ont été conduits à l’hôpital, mais on ne craint pas pour leur vie. Les policiers ont noté que la conductrice dégageait une forte odeur d’alcool et ont demandé une prise de sang afin d’étayer leurs soupçons.

Autre incident

Plus tôt dans la soirée, des agents du SPS avaient eu affaire à un autre conducteur avec les facultés affaiblies.

Des patrouilleurs étaient stationnés en bordure de la rue Monfort, vers 20 h 30, quand ils ont été frôlés par un automobiliste qui a évité de justesse une collision avec leur véhicule, relate M. Tremblay.

Les policiers l’ont intercepté. C’est alors qu’ils ont constaté qu’il «dégageait une forte odeur d’alcool» et avait les yeux rouges. Il a été amené à la centrale de police où il a soufflé près de quatre fois la limite permise d’alcool dans le sang.

Le suspect a été libéré et sera appelé devant la justice dans les prochaines semaines.