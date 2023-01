Chiffre d’affaires record pour Agropur

La coopérative Agropur a annoncé mercredi que son chiffre d’affaires et son excédent d’exploitation avaient atteint «de nouveaux sommets» au cours de l’exercice 2022, notamment en raison de l’inflation alimentaire.

Le chiffre d’affaires de l’exercice clos le 29 octobre dernier s’est ainsi élevé à 8,5 G$, en hausse de 1,2 G$ ou 16,5% comparativement à 2021. Selon la coopérative, cette progression des revenus est notamment attribuable à la hausse des prix ainsi que l’augmentation de volumes vendus des catégories de fromage, d’ingrédients et de beurre.

L’excédent net d’exploitation a atteint 127,2 M$, en hausse de 30,3 M$ ou 31,3% par rapport à la même période l’an dernier.

«L’année financière 2022 a été caractérisée par plusieurs enjeux externes dont une inflation plus importante qu’anticipée, une pénurie de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi, une chaîne logistique mondiale instable ainsi qu’une hausse importante des taux d’intérêt. L’amélioration de la situation financière de la Coopérative au cours des trois dernières années a permis d’être plus solide pour affronter ces vents de face», peut-on lire dans le rapport de la direction d’Agropur.

Agropur a également fait savoir que son niveau d’endettement s’est amélioré et que le ratio de la dette totale au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement (BAIIA) s’est terminé à 3,1 fois au cours de l’exercice 2022. Selon la direction, il est «en très bonne voie d’atteindre la cible fixée» qui se situe entre 2 et 3 fois le BAIIA.