Deux ventes de maisons ont fracassé les records en 2022

Les deux plus importantes ventes de maisons de l’histoire du Québec ont eu lieu en 2022, d’après une analyse réalisée par Le Journal.

La plus grosse transaction a été de 23 000 000 $, le 7 octobre. Il s’agit d’un manoir de Westmount, sur l’île de Montréal, qui a été vendu par Gestion Silcho Inc. Cette société de portefeuille appartenait au défunt Léo Strulovitch, ou Léo Stroll, le père de l’homme d’affaires milliardaire Lawrence Stroll et grand-père du pilote de F1 Lance Stroll.

Le courtier Joseph Montanaro, spécialisé dans l’immobilier de luxe, était le représentant du vendeur.

Photo d'archives

« C’est une propriété unique et exceptionnelle, qui s’est vendue très rapidement. La vente s’est faite hors marché [sans affichage public]. Cela s’est fait à l’intérieur de quelques mois », a-t-il indiqué en entrevue avec Le Journal.

Le courtier a toutefois signé une entente de confidentialité et ne peut pas donner de détails sur la demeure en question, située dans le quartier le plus huppé du Québec. Il confirme néanmoins qu’il s’agit de la plus grosse transaction de l’histoire du Québec, en date du 15 décembre.

La vente de la maison de la famille Stroll est venue battre le record de la plus grosse transaction, qui avait été obtenue plus tôt cette année par une autre demeure de Westmount. Un dirigeant d’entreprise a acheté ladite demeure pour 20,9 M$ en juin.

Une question de temps

Joseph Montanaro affirme que le ralentissement du marché immobilier que l’on voit partout se fait aussi ressentir à Westmount, mais moins que dans les autres secteurs. Cette année, à Westmount, neuf demeures ont été vendues pour plus de 5 M$.

Il ajoute que c’est une question de temps avant que le record de cette année ne soit battu de nouveau. Les prix au Québec ont beaucoup de rattrapage à faire par rapport aux autres provinces, où les prix sont beaucoup plus élevés, selon lui.

« Même si ces ventes-là sont importantes, j’ai fait des offres récemment encore plus chères, et ça n’a pas fonctionné par rapport aux attentes du vendeur », explique-t-il.

– Avec la collaboration de Philippe Langlois

LES 10 PLUS GROSSES TRANSACTIONS EN 2022 AU QUÉBEC

1) Westmount : 23 M$

2) Westmount : 20,9 M$

3) Montréal : 9,8 M$

4) Senneville : 9,3 M$

5) Senneville : 9,3 M$

6) Beaconsfield : 9 M$

7) Montréal : 8,5 M$

8) Hampstead : 8,2 M$

9) Montréal : 7,9 M$

10) Westmount : 7,4 M$

Source : Registre foncier du Québec

Patrick Roy détient le record de 2022 à Québec

Photo d'archives

La plus importante transaction de 2022 dans la région de Québec est celle de la demeure de l’ex-gardien de but du Canadien Patrick Roy. Il a vendu sa maison située sur le chemin du Tour-Du-Lac, à Lac-Beauport, le 5 janvier dernier pour la somme de 5,775 M$. La transaction s’est faite sans affichage public.

Il s’agit de la 22e vente en importance de l’année à l’échelle de la province. Ce sont deux hommes d’affaires de la Montérégie qui ont fait l’achat de la propriété, rapportait Le Journal au moment de la transaction.

1) La plus grosse vente de l’histoire

Photo Le Journal

La vente d’un manoir à Westmount appartenant à la famille Stroll depuis 1993 est la plus importante de l’histoire du Québec. Le domaine de 4718 m2 (50 800 pi2) a été vendu pour 23 M$ en octobre, un montant 20 % plus élevé que sa valeur imposable au rôle municipal de 19 087 600 $.

Photo d'archives

Le courtier ne veut pas révéler le nom ou la nationalité de l’acheteur qui se cache derrière une fiducie. Mais on sait que l’achat s’est fait comptant, sans hypothèque.

2) Une autre à Westmount

Photo Pierre-Paul Poulin

Une luxueuse maison dans Westmount a été vendue plus tôt cette année par le chirurgien plasticien Arie Benchetrit pour 20,9 M$, la plaçant au deuxième rang des plus grosses transactions de 2022 et de l’histoire du Québec.

Le prix de vente est de près de 3 M$ au-dessus de l’évaluation municipale. Le terrain a une superficie de 1047,5 m2 (11 300 pi2).

À l’époque de la transaction, en juin, il s’agissait de la plus importante vente de l’histoire du Québec. L’acheteur est un dirigeant d’entreprise québécois.

3) Un des membres de la « gang du lac » vend son condo

Photo Pierre-Paul Poulin

Maurice Pinsonnault, fondateur de la firme Angelcare, qui vend des articles pour bébés, s’est départi de son luxueux condo situé dans l’hôtel le Ritz-Carlton, dans l’arrondissement Ville-Marie, à Montréal.

Photo d'archives

Le prix de 9,75 M$ en fait le condo le plus cher vendu cette année, et la troisième plus importante transaction résidentielle de 2022. La vente s’est faite de manière privée.

Photo Le Journal

Pinsonnault est également actionnaire de l’île de la Province, où il a invité le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, à une partie de chasse au faisan en octobre.