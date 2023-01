Et si la loterie simulée disait vrai?

Connaissez-vous le site Tankathon ? Il s’agit d’un simulateur des loteries de repêchages de la LNH, de la NBA, de la NFL et de la MLB.

Lundi soir, je m’y suis branché après avoir vu Connor Bedard procurer la victoire à Équipe Canada junior avec un but à l’emporte-pièce en prolongation contre la Slovaquie, en quarts de finale du Championnat du monde.

Pour m’amuser, bien sûr, puisqu’il s’agit d’un jeu.

Mais aussi pour jauger les chances du Canadien au repêchage de juin prochain.

Juste pour voir, vous savez...

On trouve nos sources de plaisir où on peut en cette saison sans enjeu.

Banco !

À mon premier essai, le Tricolore n’a pas bougé, demeurant avec le sixième choix.

Le joueur classé à ce rang au repêchage simulé est Zach Benson, un attaquant faisant cinq pieds 10 pouces, 159 livres, qui totalise 50 points en 30 matchs avec le Ice de Winnipeg de la Ligue de l’Ouest.

À ma deuxième tentative, le Canadien a gagné le gros lot !

Il a non seulement hérité du premier choix, donc de Connor Bedard, mais aussi du deuxième avec le premier choix non protégé des Panthers de la Floride, qu’il a obtenu en retour de Ben Chiarot.

Et qui est le joueur classé deuxième au repêchage simulé ?

L’attaquant Adam Fantilli, un Canadien de première année avec les Wolverines de l’Université du Michigan qui fait équipe avec Bedard au Mondial junior.

Quelles sont les chances qu’une telle chose se réalise ? Aussi bien dire zéro.

Mais ne dit-on pas que l’espoir fait vivre ?

Travailler fort pour perdre

Juste Bedard suffirait, mais les Blackhawks de Chicago se sont placés dans une position où ils pourraient fort bien avoir les meilleures chances de remporter le premier choix à la loterie de la LNH.

Et s’ils trouvent preneurs pour Patrick Kane et Jonathan Toews d’ici à la date limite des transactions, ils consolideront leur emprise sur le 32e rang.

Les Ducks d’Anaheim et les Blue Jackets de Columbus travaillent fort, eux aussi, pour terminer au dernier rang du classement général.

Avant les matchs d’hier soir, le Canadien détenait 7,5 % des chances de remporter la loto Bedard avec son propre choix de premier tour et 6,0 % avec le choix des Panthers qui, jusqu’ici, connaissent une saison nettement en deçà des attentes que l’on plaçait en eux.

Vous verriez ça, Chiarot contre Bedard! C’est le directeur général des Panthers, Bill Zito, qui se taperait la tête sur les murs.

J’ouvre une parenthèse ici pour dire que ça me fait drôle d’écrire pareilles choses.

À mes 11 premières saisons sur la couverture du Canadien, la dernière place n’était pas une option. On regardait toujours vers les plus hauts sommets, même si l’équipe ne formait plus une dynastie.

On était conscients que les temps avaient changé, mais on espérait quand même ce qu’il y avait de mieux.

Le Tricolore a participé à cinq finales d’association au cours de ces 11 années, atteignant la finale à trois reprises et remportant la Coupe deux fois.

Voilà pour la nostalgie.

Fermons la parenthèse.

Rien de honteux

Comme l’état actuel des choses fait que le Canadien doit rebâtir à neuf, il faut suivre le courant.

Il n’y a aucun mal à le dire. Il n’y a rien de honteux là-dedans.

Si on veut parler d’un fait vraiment déplorable, c’est la faiblesse du rendement des vétérans attaquants tels que Jonathan Drouin, Mike Hoffman, Joel Armia et Evgenii Dadonov.

C’est bien beau de dire que le duo Gorton-Hughes doit échanger tout ce monde, mais doivent-ils trouver preneurs.

Les deux premiers dirigeants du secteur hockey de l’organisation n’obtiendront pas des hauts choix au repêchage ni des valeurs sûres en retour.

En attendant, que Gorton et Hughes s’en tiennent à leur plan et restons patients.

Jouez sur Tankathon si ça vous le dit.

Ne prenez pas vos rêves pour la réalité... mais croisez vos doigts serrés !