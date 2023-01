Grève: la SQDC étend temporairement son service de livraison le jour même

La Société québécoise du cannabis (SQDC) offre temporairement, dès mercredi, la livraison le jour même dans la région de Mont-Tremblant afin de s’assurer que la clientèle de ce secteur, où la succursale est fermée en raison d’un conflit de travail qui dure depuis six mois, puisse avoir accès à ses produits.

Les clients de ce secteur qui ne peuvent plus s’offrir les produits de la SQDC en magasin pourront ainsi passer leur commande sur le site internet de la SQDC avant midi afin de pouvoir être livrés entre 17 h 30 et 22 h le soir même. Le service est disponible sept jours sur sept et coûte 9 $ par commande, a précisé l’entreprise par communiqué.

Les codes postaux desservis sont : J8E, J0T 1B0, J0T 1M0, J0T 2G0, J0T 1P0, J0T 1J0. Les municipalités qui sont couvertes par le service sont: Mont-Tremblant, Brébeuf, La Conception, Saint-Faustin-Lac-Carré et Lac-Supérieur.

Cette nouvelle extension temporaire de service s'ajoute à celle annoncée en décembre dernier à Saint-Jean-sur-Richelieu, Mirabel et Saint-Jérôme.

Rappelons que plus de 200 employés syndiqués de 24 succursales de la SQDC sont en grève depuis la fin du mois de mai 2022. Ces derniers, représentés par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), réclament un important rattrapage salarial pour leur permettre d’obtenir une paie similaire à celle de leurs confrères de la Société des alcools du Québec (SAQ).

Appelés à voter sur une offre globale de Québec déposée le 6 décembre dernier, les travailleurs ont décidé à la mi-décembre de la rejeter à 94 %.