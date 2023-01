Les vedettes d’Hollywood envoient de l’amour à l’acteur accidenté Jeremy Renner

Nombreuses sont les personnalités publiques ayant pris le temps d’envoyer des messages d’amour et de prompt rétablissement à Jeremy Renner. L’acteur américain de 51 ans a été impliqué dans un grave accident alors qu’il déneigeait près de son domicile à Reno, dans le Nevada, ce dimanche. Il est actuellement aux soins intensifs dans un « état critique, mais stable ».

• À lire aussi: Jeremy Renner donne de ses nouvelles après son grave accident

• À lire aussi: Jeremy Renner opéré après son grave accident

• À lire aussi: L'acteur américain Jeremy Renner se blesse grièvement

La vedette des Avengers a notamment reçu des mots d'encouragement de ses partenaires de jeu donc son bon ami Mark Ruffalo qui a demandé à ses milliers d’abonnés de prier pour son ami qui interprète Clint Barton / Hawkeye à ses côtés dans l’univers cinématographique Marvel (mcu). « Prière pour notre frère @jeremyrenner pour un rétablissement complet et rapide. S’il vous plaît, envoyez-lui de bonnes ondes de guérison », a-t-il partagé sur Instagram.

« Un prompt et rapidement rétablissement mon ami. Je t’envoie de l’amour ! », a répondu l'acteur de Thor, Chris Hemswort en commentaire.

Chris Evans, qui joue le rôle de Captain America, a publié : « Dur comme des clous. Je t'aime mon ami », et Chris Pratt des Gardiens de la Galaxie a écrit: « Des prières continues pour toi brutha. »

Plus de souhaits de célébrités

D'autres célébrités se sont également rendues sur les réseaux sociaux pour partager leur soutien, notamment la mannequin Heidi Klum (« Prompt rétablissement »), l’animateur Jimmy Fallon (« Beaucoup d'amour pour toi mon ami ») et l’actrice Vanessa Hudgens : « Je t’envoie tant d'amour et de guérison! »

« Mon frère, tu es un superhéros pour nous tous », a écrit le DJ Steve Aoki en apprenant la nouvelle du rétablissement de Renner. « Tu t’en sortiras avec brio. Amour et énergie positive pour toi! »

L’actrice Isla Fisher a écrit : « Ouf ! Je suis tellement heureuse que tu fasses cette publication! Je t’envoie tant d'amour et d'énergie de guérison. Nous t'aimons. » Orlando Bloom et Juliette Lewis ont respectivement partagé : « Envoi de prières brah » et « Quel miracle! »

L’actrice mexicaine Eiza González a écrit : « Je t'aime et pense à toi » et la comédienne américaine Ashley Benson : « Guéris rapidement. On prie pour toi. »

Le réalisateur des Gardiens de la Galaxie, James Gunn, a tweeté « Mon coeur est avec @jeremyRenner », tandis que l’acteur de Frozen, Josh Gad, a ajouté : « Mon Dieu. Priez pour @JeremyRenner et sa famille. »

L'acteur de WandaVision, Paul Bettany, a répondu: « Je t'aime mon ami. Je t’envoie de l'amour et de la guérison ». Cobie Smulders, le réalisateur de Thor, Taika Waititi, Tony Dalton et Treat Williams ont tous eu des pensées pour l’acteur.

Écrasé par un chasse-neige de 14 000 livres

Jeremy Renner a été grièvement blessé le jour du Nouvel An après avoir été écrasé par un chasse-neige pesant plus de 14 000 livres qu'il utilisait pour remorquer sa voiture chez lui, au Nevada.

L’acteur a eu la force de partager une photo de son visage tuméfié sur Instagram depuis son lit d’hôpital pour nous informer de son état de santé. « Merci à tous pour vos aimables paroles. Je suis trop faible maintenant pour écrire. Mais je vous envoie tous de l'amour », a-t-il écrit.