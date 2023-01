Omar Sy répond à la polémique sur ses propos concernant la guerre en Ukraine

Omar Sy a choisi le plateau de Quotidien pour répondre aux attaques dont il est victime depuis ses propos sur la guerre en Ukraine.

• À lire aussi: Ukraine: le bilan de la frappe sur Makiïvka grimpe à 89 morts, critiques à Moscou

• À lire aussi: Poutine préside en visioconférence le départ d'un navire équipé de missiles hypersoniques

• À lire aussi: L'ex-chef de l'agence spatiale russe envoie à Macron le shrapnel qui l'a blessé en Ukraine

Interrogé par Le Parisien sur le conflit initié par la Russie alors qu'il est en pleine promotion pour son nouveau film sur les tirailleurs africains, le comédien avait expliqué ne pas avoir attendu de voir ce qu'il se passe aux portes de l'Europe pour être horrifié par la guerre, l'Afrique étant un terrain quotidien de conflits armés.

«Une guerre, c’est l’humanité qui sombre, même quand c’est à l’autre bout du monde. On se rappelle que l’homme est capable d’envahir, d’attaquer des civils, des enfants. On a l’impression qu’il faut attendre l’Ukraine pour s’en rendre compte. Oh, les copains ? Je vois ça depuis que je suis petit. Quand c’est loin, on se dit que là-bas, ce sont des sauvages, nous, on ne fait plus ça. Comme le COVID, au début, on a dit : c’est que les Chinois», avait-il lancé.

Une phrase qui n'a pas plu, surtout à droite, où on lui a notamment reproché de faire peu de cas des militaires français morts au Sahel, comme l'a fait Nathalie Loiseau, ancienne ministre d'Emmanuel Macron. «58 militaires français morts au Sahel en luttant contre les djihadistes. Non, Omar Sy, les Français ne sont pas "moins atteint" par ce qui se passe "en Afrique". Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d’être menacés par des terroristes», a-t-elle tweeté.

Il y a 58 militaires français qui sont morts au Sahel en luttant contre les jihadistes. Non, Omar Sy, les Français ne sont pas « moins atteints » par ce qui se passe « en Afrique ». Certains ont donné leur vie pour que les Maliens cessent d’être menacés par des terroristes. https://t.co/tnylXh8QjZ — Nathalie Loiseau (@NathalieLoiseau) January 1, 2023

«C'est un exilé fiscal, peut-être que lui n'est pas touché par la pauvreté des Français !», a pour sa part réagi l'avocat Charles Consigny, soutien de Valérie Précresse (Les Républicains). «Il oublie aussi un détail : les guerres africaines atteignent les Français», écrit de son côté le député RN Julien Odoul.

Pour Omar Sy, la polémique se situe ailleurs. «Comme d'habitude. Les gens qui savent lire comprennent ce que j'ai voulu dire. En fait ,il y a un système qui est en place à chaque fois que je sors de ma petite cachette, avec ma petite barbe. On vient me chercher avec des polémiques pour que je rentre dans les explications», a entamé Omar Sy sur le plateau de Quotidien.

«Ce qui est clair, ce n’est pas ce que je dis qu'on attaque, c'est moi. Ce n’est pas un problème, trop tard, les gars. Ce que j'ai dit, je l'ai dit. Je le pense et je l'assume. Ce que je refuse de faire, c'est de me justifier. Parce que je ne dois rien à personne, je suis Français», conclut le comédien.