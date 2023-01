Mercredi 4 janvier, le pays célèbre la première Journée nationale de la jupe à rubans au Canada, en l’honneur des cultures, traditions et histoires des Autochtones.

La Journée nationale de la jupe à rubans tire son origine de l'histoire d'Isabella Kulak. Membre de la Première Nation de Cote, en Saskatchewan, Isabella a été humiliée pour avoir porté sa jupe à rubans faite à la main, en 2020, lors d'une journée où les élèves de son école primaire étaient invités à revêtir une tenue de soirée.

Traditionnellement portées par les membres des Premières Nations et les Métisses, les jupes à rubans sont depuis des siècles un symbole de l'identité, de l'adaptation et de la survie des femmes et des filles autochtones et des Autochtones de diverses identités de genre.

«Aujourd'hui, je me joins à tous ceux et celles qui célèbrent la première Journée nationale de la jupe à rubans au Canada, que ce soit au moyen d'une célébration, d'une cérémonie ou avec leur communauté, a déclaré le premier ministre Justin Trudeau par communiqué. Chaque année désormais, le 4 janvier sera l'occasion pour nous tous de célébrer les cultures, les traditions et les histoires des Autochtones ainsi que leurs contributions à la diversité de notre pays, et d'en apprendre davantage à ce sujet.»

«L'histoire d'Isabella a mis en lumière les injustices, le racisme et la discrimination auxquels les Premières Nations, les Inuits et les Métis sont encore confrontés chaque jour au Canada ainsi que l'importance du rôle que nous avons tous à jouer afin que plus personne au Canada n'ait à vivre la même chose qu'Isabella», a rappelé le premier ministre.

«C’est un jour historique pour la Première Nation de Cote. Isabella Kulak et sa famille ont fait preuve d’une telle humilité en partageant une expérience avec le monde, qu’il est acceptable d’être fière de son patrimoine et de sa culture», avait déclaré le Chef George Cote, Première Nation de Cote, à l'occasion de la promulgation de cette journée, le 20 décembre dernier.